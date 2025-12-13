Quý tử nghiện game của Jack Ma khiến ông phải buộc vợ rời Alibaba: 'Con trai và tiền, em chỉ được chọn một'

Khi nhắc đến Jack Ma, người ta thường nhớ đến biểu tượng của ý chí, tinh thần khởi nghiệp và năng lực tạo dựng đế chế Alibaba. Nhưng trong vai trò một người cha, Jack Ma để lại những triết lý giáo dục rất khác so với hình dung về các gia đình tỷ phú châu Á.

Câu chuyện về con trai ông, Ma Yuankun, thường được nhắc lại với hai dấu mốc: quá khứ nghiện game tuổi thiếu niên và quan điểm của Jack Ma rằng con không cần phải đứng top đầu lớp.

Dù nhiều chi tiết đời tư vốn được kể lại qua truyền thông mạng và chưa được kiểm chứng hoàn toàn, hai lát cắt đó vẫn phản ánh khá rõ cách nhà sáng lập Alibaba nhìn về việc nuôi dạy một con người trong thời đại số.

Khi con nghiện game

Câu chuyện về cách tỷ phú Jack Ma, người sáng lập Tập đoàn Alibaba, đối phó với chứng nghiện game của con trai duy nhất, Ma Yuankun, không chỉ là một giai thoại đời tư mà còn là một tuyên ngôn triết lý giáo dục sắc nét, đi ngược lại nhiều khuôn mẫu truyền thống.

Từ việc chấp nhận thất bại cá nhân đến việc thách thức các tiêu chuẩn học thuật, Jack Ma đã vẽ nên một con đường nuôi dạy con cái tập trung vào giá trị nội tại và tư duy độc lập, thay vì chỉ đơn thuần là thành công vật chất.

Đây cũng là lý do Jack Ma tuyên bố không đầu tư vào ngành công nghiệp game trực tuyến.

Để hiểu triết lý của Jack Ma, cần bắt đầu từ sự hối tiếc. Vợ ông, bà Zhang Ying, đã công khai thừa nhận sự thật đau lòng: trong giai đoạn Alibaba khởi nghiệp, vợ chồng họ đã quá tập trung vào công việc đến mức bỏ bê Ma Yuankun. Cậu bé phải lớn lên trong một môi trường mà ngôi nhà là văn phòng làm việc, vắng bóng sự quan tâm của cha mẹ, dẫn đến việc tìm đến game như một lối thoát.

Tờ People's Daily Online trong bài viết “Zhang Ying: Người phụ nữ đứng sau ‘người điên’ Jack Ma” đã dẫn lời người vợ Jack Ma kể lại rằng Yuankun rơi vào tình trạng nghiện game khi mới 10 tuổi, có lúc bỏ nhà đi chơi thâu đêm. Việc con trai nghiện game nặng đã trở thành một hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ, buộc Jack Ma phải nhìn nhận lại thứ tự ưu tiên trong cuộc đời.

Sự tỉnh ngộ này dẫn đến quyết định mang tính bước ngoặt, Jack Ma yêu cầu vợ từ chức khỏi Alibaba, một đế chế đang lên, với câu nói nổi tiếng: “Em rời Alibaba thì cũng chỉ mất đi ít thu nhập, nhưng nếu em không về nhà, con trai sẽ hư mất. Con trai và tiền bạc, em phải chọn một.”

Hành động này không chỉ thể hiện sự dứt khoát mà còn khẳng định một triết lý cốt lõi: Giá trị gia đình và sự phát triển nhân cách của con cái luôn cao hơn lợi ích kinh tế.

Thế rồi cách Jack Ma cai nghiện game cho con trai thể hiện một sự thông minh và hiểu biết sâu sắc về tâm lý thanh thiếu niên, thay vì dùng bạo lực hay cấm đoán. Ông đã thực hiện "cuộc chiến phản công" bằng cách đưa cho con trai 200 Nhân dân tệ (NDT), yêu cầu cậu chơi game liên tục ba ngày ba đêm, nhưng phải trở về với câu trả lời cho câu hỏi: "Lợi ích của việc chơi game là gì?"

"Sau khi tôi từ chức, cuộc chiến chống lại chứng nghiện game của con trai tôi chính thức bắt đầu, phát súng đầu tiên được Jack Ma thực hiện. Lúc đó là kỳ nghỉ hè, anh ấy đưa cho con trai 200 NDT, bảo nó đi chơi game máy tính với bạn bè, chơi ba ngày ba đêm rồi mới được về, nhưng khi về phải trả lời một câu hỏi: tìm ra một lợi ích của việc chơi game”, bà Zhang Ying kể lại.

Cậu bé Ma Yuankun sau khi trải qua ba ngày mệt mỏi, đói khát và kiệt sức, đã tự mình đưa ra kết luận: Game không mang lại lợi ích gì ngoài sự mệt mỏi và khó chịu. Bằng cách để con tự trải nghiệm đến giới hạn và tự rút ra bài học, Jack Ma đã chuyển đổi cuộc chiến từ xung đột cha con thành một bài học thực tế về sự tự nhận thức và trách nhiệm. Đây là một triết lý giáo dục dựa trên sự tôn trọng và kinh nghiệm cá nhân, nơi con cái được trao quyền để tự phản biện và lựa chọn.

Ở góc độ truyền thông, đây là một giai thoại có sức lan truyền mạnh mẽ, phần vì sự bất ngờ trong cách phản ứng, phần vì nó trái ngược hoàn toàn với hình ảnh nghiêm khắc gắn với các gia đình thành đạt. Trong câu chuyện đó, điều quan trọng không phải chi tiết bao nhiêu tiền hay chơi bao nhiêu ngày, mà là cách Jack Ma chọn đối mặt với vấn đề.

Thay vì cấm đoán, trừng phạt hay áp lực, ông tạo ra một trải nghiệm khiến con chủ động nhận ra giá trị thật sự của hành động mình đang theo đuổi. Cách tiếp cận ấy cho thấy ông tin rằng sự thay đổi bền vững phải đến từ hiểu biết cá nhân, chứ không phải từ ép buộc. Nó phản ánh quan điểm giáo dục của ông: “Con người chỉ trưởng thành khi họ tự nhận ra điều gì tốt cho chính mình”.

Cuộc sống không đo bằng điểm số

Một tuyên bố khác của Jack Ma được trích dẫn nhiều năm nay: ông chưa bao giờ yêu cầu con trai phải đứng top đầu lớp. Ngược lại, ông từng nói rằng đứng giữa lớp đôi khi lại có lợi, bởi những học sinh “không quá xuất sắc” sẽ có nhiều thời gian để học kỹ năng khác, đặc biệt là các kỹ năng xã hội, thứ mà ông tin là khác biệt quyết định giữa con người và máy móc.

"Con không cần phải nằm trong top 3 của lớp, ở giữa là tốt nhất, miễn là điểm số không quá tệ. Chỉ có loại người này mới có đủ thời gian rảnh để học những kỹ năng khác”, Jack Ma chia sẻ trong bức thư gửi cho người con đang đi du học.

Quan điểm ấy phù hợp với triết lý ông chia sẻ nhiều lần trong các diễn đàn quốc tế: giáo dục hiện đại không nên chỉ tạo ra những cỗ máy giải bài tập, mà phải dạy trẻ em biết giao tiếp, hợp tác, sáng tạo và kiên trì. Triết lý này thể hiện sự ưu tiên cho giáo dục toàn diện và phát triển Trí tuệ Cảm xúc (EQ). Ông tin rằng trong kỷ nguyên công nghệ và Trí tuệ Nhân tạo (AI), những người có khả năng thích nghi, tư duy độc lập, và kỹ năng mềm mạnh mẽ sẽ thành công hơn những người chỉ tập trung vào điểm số sách vở.

Đó là những thứ trí tuệ nhân tạo khó thay thế, và là lợi thế thực sự trong tương lai. Khi không ép buộc con chạy theo điểm số, Jack Ma thể hiện một tầm nhìn dài hơi về sự phát triển toàn diện, điều thường bị bỏ qua trong cuộc đua giáo dục khốc liệt ở châu Á.

Sự thành công của Ma Yuankun, dù thông tin hạn chế, tại các trường danh tiếng như Berkeley cho thấy Jack Ma không loại trừ giáo dục chất lượng, mà chỉ muốn con mình tư duy vượt ra khỏi sự cạnh tranh điểm số để xây dựng bộ kỹ năng cá nhân độc đáo.

Từ hai câu chuyện tưởng chừng nhỏ, một mẫu hình nhất quán trong cách Jack Ma dạy con dần hiện ra. Ông coi trọng việc con người tự rèn luyện khả năng phản tư, tự lập và chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.

Với Ma Yuankun, Jack Ma nhiều lần nhấn mạnh rằng ông không nuôi con nửa đời, cũng như không yêu cầu con phải nuôi lại mình khi trưởng thành. Triết lý ấy đặt sự tự chủ vào trung tâm của mối quan hệ cha con, tránh biến sự giàu có thành một vòng lặp phụ thuộc.

"Bố không yêu cầu con phải phụng dưỡng, nuôi bố nửa đời còn lại. Đồng nghĩa với việc đó, bố cũng không nuôi con nửa đời còn lại”, Jack Ma viết trong lá thư gửi con trai khi đi du học ở nước ngoài.

Cách Jack Ma tiếp cận giáo dục còn phản ánh sự hiểu biết sâu về những cám dỗ của quyền lực và tài sản. Khi một đứa trẻ sinh ra trong điều kiện đặc biệt thuận lợi, điều nó thiếu nhất không phải tài nguyên mà là khả năng tự đứng vững. Những trải nghiệm mà Jack Ma tạo ra cho con, từ việc tự đối diện với hậu quả nghiện game đến việc tự tìm con đường học tập của mình đều hướng đến việc bồi dưỡng năng lực này.

Mua xổ số 26 năm không trúng

Trong bối cảnh nhiều gia đình giàu có chọn cách bảo bọc, định hướng chặt chẽ hoặc đầu tư mạnh vào giáo dục tinh hoa, Jack Ma lại ưu tiên sự tự do, trải nghiệm và những cú “va chạm” để con trưởng thành. Ông không tạo cho con đường đi sẵn, không đặt mục tiêu điểm số, không che chắn khỏi sai lầm. Điều ông tạo ra là không gian để con tự học cách làm người.

Khi Ma Yuankun bước sang tuổi 18, Jack Ma đã viết thư nhắn nhủ con phải tự lập khi bước vào môi trường học tập mới ở nước ngoài. Ông muốn con quyết định tương lai của mình: "Con là người quyết định hàng ngày con đi làm bằng chiếc xe limousine hạng sang hay bằng xe bus."

"Bố đã mua xổ số trong suốt 26 năm nhưng đến giải 3 cũng chưa bao giờ trúng. Điều này chứng minh rằng, con người muốn thành công, nhất định phải cần đến sự nỗ lực hết mình”, Jack Ma nhắn nhủ thêm.

Bản thân Jack Ma cũng dạy con phải học cách quan sát và nhìn nhận vấn đề từ nhiều phía, dựa trên kinh nghiệm cá nhân khi ông thường xuyên trò chuyện với du khách nước ngoài và nhận ra sự khác biệt giữa những gì trường học dạy và những gì thế giới thực tế đang diễn ra.

Theo nhà sáng lập Alibaba, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì Ma Yuankun cũng phải luôn sử dụng đầu của mình để suy nghĩ và phán xét độc lập, đồng thời duy trì một thái độ lạc quan, bởi mọi vấn đề trên thế giới đều phải có giải pháp và đặc biệt là nên thành thật với chính người cha của mình.

Dù những câu chuyện đời tư như “cai nghiện game bằng 200 NDT” chưa bao giờ được xác nhận chính thức từ gia đình, chúng vẫn phản ánh một triết lý nhất quán: trẻ em không thể lớn lên bằng sự áp đặt, mà bằng khả năng tự hiểu bản thân. Với Jack Ma, giáo dục không phải là biến con thành bản sao hoàn hảo của cha mẹ, mà là giúp con tìm ra cách đứng vững trước thế giới đầy biến động.

Và có lẽ cũng chính từ nền tảng ấy, Ma Yuankun lớn lên trong sự kín đáo, tránh xa ánh đèn truyền thông, tự xây dựng cuộc sống riêng thay vì bước vào con đường kinh doanh của cha. Một kết thúc lặng lẽ, nhưng phù hợp với cách Jack Ma mong đợi: con người phải tự chọn cuộc đời mình, kể cả khi cha của họ là một trong những tỷ phú nổi tiếng nhất thế giới.

Tóm lại, thông qua câu chuyện của Ma Yuankun, Jack Ma đã chứng minh rằng triết lý giáo dục của ông là sự kết hợp giữa sự hối lỗi đầy dũng cảm, phương pháp sư phạm dựa trên kinh nghiệm thực tế, và sự ưu tiên tuyệt đối cho nhân cách, sự tự lập và tư duy sáng tạo hơn là tiền bạc hay danh hiệu học thuật. Đó là bài học quý giá cho bất kỳ bậc phụ huynh nào trong thời đại cạnh tranh hiện nay.

*Nguồn: People's Daily Online, SCMP, BI