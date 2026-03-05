Nóng: Khởi tố 30 bị can trong hệ thống 'Xôi Lạc TV'

Ngày 5/3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) thông tin về vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên hệ thống Xôi Lạc TV, báo Dân Trí đưa tin.

Theo Cục A05, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 30 bị can liên quan đường dây phát sóng trái phép các nội dung thể thao, phim ảnh trên hệ thống “Xôi Lạc TV”, đồng thời tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Trong đó, hai đối tượng cầm đầu là P.N.D. (47 tuổi, ở Hà Nội) và N.C.Đ. (33 tuổi, ở Hà Nội).

Trang web Xôi Lạc TV

Qua công tác nắm tình hình, Cục A05 phát hiện hệ thống này có biểu hiện phát tán, tiếp sóng trái phép một số nội dung thuộc quyền khai thác hợp pháp của các chủ thể quyền; đồng thời lồng ghép quảng cáo, đường dẫn, cơ chế điều hướng tới các nền tảng liên quan hoạt động cờ bạc, đánh bạc.

Các hoạt động nêu trên gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự, an toàn xã hội; tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật; đồng thời xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan chức năng cho biết đường dây này có quy mô lớn, số lượng người tham gia đông, được tổ chức chặt chẽ, phân chia thành nhiều bộ phận khác nhau. Các đối tượng che giấu hoạt động phạm tội dưới vỏ bọc là các công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ.

Việc phát tán nội dung vi phạm bản quyền trên môi trường mạng kèm theo các quảng cáo, đường dẫn tới các nền tảng cờ bạc trực tuyến tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm, gây hệ lụy cho người dùng internet.

Ngày 2/2, A05 chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây phạm tội, theo báo Thanh Niên

Cơ quan chức năng đánh giá việc triệt phá hệ thống này góp phần bảo vệ bản quyền trên không gian mạng, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích sáng tạo và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân không truy cập, chia sẻ các đường dẫn xem trực tiếp các chương trình thể thao, phim ảnh trên các trang web vi phạm bản quyền.

Theo cơ quan chức năng, việc truy cập các trang web này có thể tiềm ẩn nguy cơ bị cài mã độc, đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc bị lôi kéo tham gia các hoạt động cờ bạc trực tuyến.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm liên quan đến các website phát tán nội dung trái phép, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định pháp luật.