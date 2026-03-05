Tôi đã sống tới ngày giá MacBook chỉ từ 14 triệu, còn điện thoại Trung Quốc giờ đắt gấp đôi

MacBook giá 14 triệu và cú "check var" cực mạnh với đội Windows

Apple vừa công bố MacBook Neo với giá từ 16.499.000 đồng tại Việt Nam - mức giá thấp nhất từng xuất hiện với một mẫu MacBook hoàn toàn mới. Nếu áp dụng ưu đãi giáo dục, mức giá thực tế có thể xuống khoảng 14 triệu đồng. Con số này khiến thị trường laptop phổ thông trở nên nhạy cảm, đặc biệt trong bối cảnh nhiều mẫu laptop Windows dùng chip Intel Core Ultra 5 vẫn đang dao động quanh 15 đến 20 triệu đồng.

Ở phân khúc giá 15 triệu, MacBook Neo đang có quá nhiều lợi thế so với laptop Windows, đặc biệt là với giới trẻ, các bạn sinh viên và dân văn phòng.

Ở tầm giá 14 đến 16 triệu đồng, MacBook Neo nổi bật hơn phần lớn laptop Windows phổ thông ở một số điểm cốt lõi. Màn hình Liquid Retina 13 inch đạt độ phân giải 2408 x 1506 pixel, độ sáng 500 nit và hỗ trợ 1 tỷ màu, tốt hơn mặt bằng chung các mẫu IPS Full HD 250 đến 300 nit trong cùng phân khúc. Nếu đặt MacBook Neo cạnh các mẫu laptop Windows đồng giá, chắc chắn sản phẩm Apple sẽ khiến người dùng thấy ấn tượng hơn.

Máy sử dụng chip A18 Pro với GPU 5 lõi và Neural Engine 16 lõi, theo công bố có thể nhanh hơn tới 50% trong các tác vụ phổ biến so với laptop PC bán chạy dùng Intel Core Ultra 5. Các tác vụ AI xử lý trực tiếp trên thiết bị có thể nhanh hơn tới 3 lần, trong khi chỉnh sửa ảnh nhanh hơn tới 2 lần. Thiết kế không quạt giúp máy vận hành hoàn toàn yên tĩnh, và con chip cũng không tỏa quá nhiều nhiệt để gây khó chịu khi sử dụng - điều hiếm thấy ở laptop Windows giá rẻ.

Thời lượng pin tối đa 16 giờ cũng là lợi thế rõ rệt so với nhiều mẫu máy cùng tầm giá. Ngoài ra, hệ sinh thái macOS Tahoe tích hợp Apple Intelligence và các tính năng Continuity như Handoff hay iPhone Mirroring tạo ra sự liền mạch khi dùng chung với iPhone, iPad - điều mà laptop Windows khó có thể tái tạo ở mức độ tương đương trong cùng phân khúc giá.

Nếu nhớ lại giai đoạn MacBook Air M1 giảm còn khoảng 16 triệu đồng cách đây không lâu, thị trường đã có một đợt dịch chuyển rõ rệt, nhiều người dùng đã đổi sang sử dụng macOS thay vì Windows, cả tại Việt Nam và quốc tế. Với mức khởi điểm thấp hơn nữa, MacBook Neo có thể tạo ra áp lực lớn hơn lên các mẫu laptop Windows giá rẻ trong thời gian tới.

Điện thoại Trung Quốc leo thang giá, tiệm cận 30 đến 50 triệu đồng

Ở chiều ngược lại, smartphone Trung Quốc từng được biết đến với chiến lược cấu hình cao, giá thấp. Tuy nhiên hiện nay, nhiều dòng máy cao cấp đã bước sang một mặt bằng giá mới. Các mẫu như vivo X300, Xiaomi 17 hay OPPO Find X9 dù chỉ là phiên bản tiêu chuẩn hoặc cắt giảm một số tính năng so với bản Ultra, vẫn có giá trên 20 triệu đồng, thậm chí tiệm cận 30 triệu đồng tùy cấu hình.

Các dòng smartphone của Trung Quốc giờ cũng đã chạm mốc hơn 30 triệu cho phiên bản cấu hình cao, trong khi các phiên bản cắt giảm cũng đã hơn 20 triệu đồng.

Đáng chú ý hơn là Leica Leitz Phone - bản quốc tế của Xiaomi 17 Ultra Leica Edition - vừa được công bố có giá lên tới 50 triệu đồng, cao hơn cả nhiều smartphone màn hình gập cao cấp như Samsung Galaxy Z Fold7. Mức giá này đưa smartphone cao cấp từ Trung Quốc vào cùng nhóm với các sản phẩm đắt tiền từ các thương hiệu Mỹ, Hàn Quốc hay Nhật Bản, thay vì giữ hình ảnh cấu hình mạnh giá rẻ như trước.

Leica Leitz Phone là bước nhảy vọt bất ngờ, đánh dấu lần đầu tiên điện thoại Trung Quốc có thể đắt đến vậy.

Sự đảo chiều này tạo nên một nghịch lý thú vị. Một bên là laptop mang thương hiệu Apple lần đầu chạm mốc khoảng 14 triệu đồng cho sinh viên. Bên còn lại là những smartphone Trung Quốc từng nổi tiếng vì giá tốt, nay nhiều model đã vượt 20 triệu đồng, thậm chí đến 50 triệu đồng với các phiên bản đặc biệt. Thị trường công nghệ năm nay vì thế đang chứng kiến một sự dịch chuyển đáng chú ý về định vị giá ở cả hai đầu sản phẩm.