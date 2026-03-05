Chiếc iPhone mới vừa bị khai tử tại Việt Nam

Mới đây, Apple đã âm thầm gạch tên chiếc iPhone 16e khỏi cửa hàng trực tuyến tại Việt Nam. Dù đã chính thức bốc hơi khỏi trang chủ Apple, chiếc iPhone 16e hiện vẫn đang vật lộn tìm khách tại các hệ thống bán lẻ ủy quyền. Mức giá xả kho đang rơi vào khoảng 16 triệu đồng cho bản 128GB tiêu chuẩn và chạm ngưỡng 23 triệu đồng nếu bạn muốn ôm bản dung lượng 512GB.

Sự thật phũ phàng là dân công nghệ Việt Nam chưa bao giờ mặn mà với thiết bị này. Tâm lý chuộng màn hình to và hệ thống camera xịn xò khiến một thiết kế lỡ cỡ như 16e nhanh chóng chìm nghỉm giữa một rừng lựa chọn cao cấp hơn.

Trái ngược với cảnh ế ẩm tại sân nhà Việt Nam, phiên bản này lại sống khỏe và gánh doanh số cực gắt ở thị trường quốc tế. Báo cáo từ Counterpoint Research chỉ rõ iPhone 16e chễm chệ ở vị trí thứ 10 trong top những smartphone bán chạy nhất toàn cầu năm 2025. Rõ ràng, với nhóm khách hàng thực dụng tại Mỹ hay Nhật Bản, một cỗ máy giá mềm có hiệu năng ổn định giúp họ bước một chân vào hệ sinh thái Táo khuyết là quá đủ để xuống tiền.

Kẻ thay thế mang tên iPhone 17e sẽ chính thức đổ bộ thị trường Việt Nam vào ngày 11/3 tới đây. Giữ nguyên triết lý bình cũ rượu mới, máy vẫn xài lại thiết kế màn hình tai thỏ 6,1 inch quen thuộc thay vì đục lỗ Dynamic Island như các dòng Pro. Bù lại, tấm nền OLED Super Retina XDR nay được bọc thêm lớp giáp Ceramic Shield thế hệ 2, hứa hẹn khả năng chống xước gấp 3 lần và giảm độ chói đáng kể khi dùng ngoài trời.

Sức mạnh thực sự của bản nâng cấp nằm ở con chip A19 dùng chung mâm với bản iPhone 17 tiêu chuẩn, kết hợp cùng modem C1X cây nhà lá vườn do chính Apple đúc kết. Con chip mạng mới này cho tốc độ tải vọt lên gấp đôi so với đời cũ, đồng thời ép mức tiêu thụ điện năng giảm thêm 30% nếu đặt lên bàn cân với cả chiếc iPhone 16 Pro. Đây là một nâng cấp chí mạng giúp thiết bị mới tối ưu hóa thời lượng pin vốn luôn là vấn đề nhức nhối trên các dòng máy nhỏ.

Về độ đa dạng, lô hàng sắp cập bến sẽ trình làng 3 tông màu cơ bản gồm đen, trắng và hồng phai. Để sở hữu, bạn sẽ phải móc hầu bao 18 triệu đồng cho mức dung lượng khởi điểm 256GB, hoặc bạo chi 24,5 triệu đồng để rước bản 512GB về tay. Với mức giá định vị ở phân khúc cận cao cấp, thiết bị mới chắc chắn sẽ làm khó những ai đang phân vân giữa việc ôm hàng tồn giá rẻ hay đu đỉnh công nghệ đời mới nhất.