Phát hiện vắt ký sinh ở khí quản: Người phụ nữ không ngờ kiểu ho đã tố cáo thủ phạm từ lâu

Theo VTV, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quang Bình (Tuyên Quang), người bệnh nhập viện trong tình trạng ho từng cơn kéo dài khoảng một tháng, kèm ho ra máu và cảm giác ngứa vùng hầu họng. Qua nội soi tai mũi họng và nội soi phế quản, ekip phát hiện một con vắt đang di chuyển và bám vào thành khí quản.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành nội soi khí phế quản để gắp dị vật ký sinh ra ngoài, tránh nguy cơ tắc nghẽn đường thở và biến chứng nguy hiểm.

Theo các chuyên gia, vắt có khả năng bám hút máu mạnh và di chuyển linh hoạt trong đường thở. Người bệnh có thể nhiễm ký sinh trùng khi uống nước suối chưa đun sôi, tắm suối hoặc bơi tại khu vực có nguồn nước nhiễm vắt. Sau khi xâm nhập qua mũi hoặc họng, vắt có thể bám ký sinh trong thanh quản, khí quản hoặc phế quản.

Các triệu chứng thường diễn tiến âm thầm với biểu hiện như ho kéo dài, ho ra máu tái diễn, cảm giác vướng họng, khàn tiếng hoặc khó thở tăng dần. Một số trường hợp có thể nghe thấy tiếng động bất thường trong đường thở. Nếu vắt phát triển lớn hoặc di chuyển gây bít tắc, người bệnh có nguy cơ suy hô hấp cấp đe dọa tính mạng.

Những trường hợp tương tự như này không hề hiếm gặp.

Vào tháng 4/2025, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, các bác sĩ vừa gắp thành công dị vật là một con vắt cho nam bệnh nhân 58 tuổi bằng phương pháp nội soi khí quản.

Người bệnh được gia đình đưa đi khám sau một tháng có các biểu hiện như cảm thấy buồn trong mũi, mũi chảy máu, khó thở khi nằm ngủ, đặc biệt ho, khạc ra máu đỏ tươi.

Trước đây, Vietnamnet cũng đưa tin, Khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhi phải nhập viện do có vắt rừng trong đường thở. Hầu hết các bệnh nhi bị vắt rừng “đột nhập” trước đó hàng tháng, sau mới đến bệnh viện điều trị. Năm 2022 có những trường hợp đáng ghi nhớ:

- X.T.C (11 tuổi, trú tại huyện Kỳ Sơn) vào viện trong tình trạng ho kéo dài, khó thở, thỉnh thoảng có khạc ra máu. Theo gia đình, khoảng 2 tháng trước, trẻ uống nước ở suối, sau khi trở về nhà trẻ xuất hiện ho nhiều, thỉnh thoảng ho ra máu, khàn tiếng.

6 ngày sau, tình trạng khó thở ở trẻ tăng lên. Gia đình đưa trẻ tới bệnh viện tuyến huyện khám, được chẩn đoán dị vật đường thở. Sau đó, trẻ được chuyển tuyến xuống Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Qua thăm khám cận lâm sàng kết hợp nội soi thanh quản ống mềm, BS CKI. Trịnh Thanh Hưng - Khoa Tai Mũi Họng, phát hiện có 1 dị vật ký sinh trong đường thở của bệnh nhân. Ê-kíp đã tiến hành nội soi gắp con vắt rừng ra khỏi đường thở của bệnh nhân.

- Trước đó, V.S.L (6 tuổi, trú tại huyện Quế Phong, Nghệ An) cũng nhập viện trong tình trạng khó thở, thở nhanh, thở rít. Các bác sĩ đã tiến hành nội soi gắp con vắt rừng ra khỏi đường thở của bệnh nhi. Mẹ em L. cho biết, trẻ thường uống nước ở suối, nên có thể đã uống con vắt vào miệng mà không hay biết.

Khuyến cáo chung từ giới chuyên gia

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không uống nước suối trực tiếp chưa qua đun sôi, hạn chế tắm ở các nguồn nước nghi có vắt và cần sử dụng nguồn nước sạch trong sinh hoạt. Nên ăn chín uống sôi.

Khi người bệnh bị vắt rừng (hoặc đỉa) chui vào đường thở, biểu hiện thường thấy là cảm giác khó chịu lỗ mũi, nghẹt mũi, chảy máu mũi. Nếu không được bác sĩ khám và xử lý kịp thời, con vắt, đỉa ngày càng to gây nghẽn khí quản, suy hô hấp... kéo dài có thể dẫn đến tử vong.

Bởi vậy, khi có dấu hiệu bất thường về đường thở, người dân cần đến ngay cơ sở y tế thăm khám sớm phát hiện và gắp ra kịp thời, tránh để lâu dài ảnh hưởng tới sức khỏe.

