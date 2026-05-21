Thông thường, chúng ta chỉ chăm chút cho hàng lông mày bằng các biện pháp thẩm mỹ như cắt tỉa, kẻ vẽ hay phun xăm để gương mặt trông sắc nét hơn. Tuy nhiên, bộ phận này không đơn thuần chỉ có tác dụng định hình thẩm mỹ hay thể hiện cảm xúc mà còn là "gương phản chiếu" nhiều tình trạng sức khỏe.

Bác sĩ Sarah Jenkins, một bác sĩ thẩm mỹ và cựu bác sĩ đa khoa tại Anh cho biết, những biến đổi bất thường trên lông mày có thể là hồi chuông cảnh báo sớm của hàng loạt căn bệnh nguy hiểm, từ rối loạn nội tiết tố đến các bệnh tự miễn dịch phức tạp. Nếu một ngày nhận thấy lông mày của mình xuất hiện 1 trong 4 đặc điểm dưới đây, bạn nên cẩn trọng, đừng "tặc lưỡi bỏ qua" nhé:

1. Phần đuôi lông mày mỏng hẳn, thưa thớt bất thường

Nếu một ngày bạn nhận thấy nửa đầu lông mày vẫn bình thường nhưng phần đuôi lông mày cứ thưa dần rồi rụng lơ thơ, hãy đặc biệt cảnh giác. Bác sĩ Sarah Jenkins phân tích, đây là dấu hiệu lâm sàng rất điển hình của chứng suy giáp, một tình trạng rối loạn nội tiết xảy ra khi tuyến giáp hoạt động kém hiệu quả và không sản xuất đủ lượng hormone cần thiết cho cơ thể.

Hiện tượng rụng tóc hay rụng lông mày do suy giáp thường diễn ra khá chậm và âm thầm. Khi tuyến giáp suy yếu, quá trình trao đổi chất của cơ thể bị đình trệ, làm thay đổi cơ chế quản lý chất béo và dễ dẫn đến tình trạng tăng cholesterol, gây tắc nghẽn động mạch. Bên cạnh việc đuôi lông mày thưa thớt, người bệnh còn có thể thấy vùng da xung quanh vị trí này bị khô ráp và bong tróc. Đặc biệt, nếu bạn đang phải chịu áp lực tâm lý lớn, căng thẳng kéo dài thì các triệu chứng của bệnh tuyến giáp sẽ càng trở nên trầm trọng hơn.

2. Vùng da quanh lông mày ngứa ngáy, bong tróc và đóng vảy

Đừng lầm tưởng hiện tượng bong tróc ở vòm lông mày chỉ là do thời tiết hanh khô hay kích ứng mỹ phẩm thông thường. Bác sĩ Sarah Jenkins cảnh báo, nếu vùng da dưới và quanh lông mày có biểu hiện sưng tấy, thô ráp, ngứa ngáy dữ dội và tróc vảy trắng, rất có thể bạn đã mắc bệnh vảy nến.

Vảy nến là một bệnh lý về da mãn tính, khiến các tế bào da tăng sinh nhanh chóng và tạo thành những mảng vảy sần sùi. Chính tình trạng viêm nhiễm, đóng vảy nặng nề này đã trực tiếp cản trở, thậm chí đóng băng hoàn toàn chu kỳ phát triển tự nhiên của các nang lông, khiến lông mày không thể mọc lại. Căn bệnh này có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu trên cơ thể như khuỷu tay, đầu gối, da đầu, lưng dưới và không ngoại trừ vùng mặt. Mức độ nghiêm trọng của vảy nến sẽ khác nhau tùy theo cơ địa của mỗi người.

3. Lông mày rụng loang lổ, tạo thành từng mảng trống

Tình trạng lông mày đột ngột rụng sạch ở một vài vị trí, tạo thành những đốm trống loang lổ như đồng xu là biểu hiện rõ ràng của chứng rụng tóc từng mảng (Alopecia Areata). Đây là một căn bệnh tự miễn, xảy ra khi hệ miễn dịch của cơ thể bị rối loạn, khiến các tế bào bạch cầu quay sang tấn công nhầm vào các nang tóc và nang lông khỏe mạnh, ép chúng ngừng sản sinh sợi lông mới.

Chứng bệnh tự miễn này không chỉ khu trú trên da đầu mà có thể tấn công tất cả các vùng có lông trên cơ thể bao gồm râu, lông mi và lông mày. Theo các tổ chức y tế, có hàng trăm ngàn người đang phải đối mặt với hội chứng này. Dù nguyên nhân gốc rễ chưa được làm rõ hoàn toàn, các chuyên gia nhận định tình trạng thiếu sắt trầm trọng và áp lực tinh thần (căng thẳng) chính là những tác nhân hàng đầu kích hoạt căn bệnh tiến triển nhanh hơn.

4. Toàn bộ hàng lông mày bị mỏng, nhạt màu từ gốc đến ngọn

Khác với việc rụng từng mảng hay rụng ở đuôi, nếu sợi lông mày của bạn mỏng dần một cách đồng đều từ đầu đến cuối vòm, cơ thể bạn đang phát đi tín hiệu cầu cứu do thiếu hụt dinh dưỡng nghiêm trọng. Việc ăn uống kiêng khem quá mức, bỏ bữa hoặc chế độ ăn nghèo nàn sẽ đẩy cơ thể vào trạng thái suy dinh dưỡng.

Các nghiên cứu y khoa đã chứng minh rằng, các nang lông mày có nhu cầu hấp thụ các vi chất vô cùng đặc biệt. Bác sĩ Sarah nói rõ hơn rằng, sự thiếu hụt các axit béo thiết yếu (có nhiều trong cá biển, các loại hạt), cùng với việc thiếu kẽm và biotin (vitamin B7) là nguyên nhân cốt lõi khiến da, móng tay yếu đi, tóc và lông mày thưa thớt dần. Việc chủ động bổ sung đầy đủ các vitamin, khoáng chất hàng ngày, đặc biệt là kẽm, sẽ giúp kích thích các nang lông phục hồi và thúc đẩy lông mày mọc khỏe mạnh trở lại.

Nguồn và ảnh: The Sun, Sanook, Tips and Tricks