1 thói quen uống cà phê buổi sáng âm thầm “tàn phá” mạch máu

Theo bác sĩ Kainuma Takeshi (Nhật Bản), ngay sau khi thức dậy, hệ thần kinh giao cảm của cơ thể đã bắt đầu hoạt động mạnh khiến huyết áp tăng tự nhiên. Nếu lúc này cơ thể vẫn đang trong trạng thái đói, hormone căng thẳng như cortisol và adrenaline sẽ tiếp tục được tiết ra để cung cấp năng lượng, làm mạch máu co lại. Khi uống cà phê trong thời điểm này, tác động có thể mạnh hơn nhiều.

Vì sao uống cà phê lúc bụng đói dễ gây hại cho mạch máu?

Các bác sĩ cho biết caffeine có thể kích thích hệ thần kinh giao cảm hoạt động mạnh hơn, khiến nhịp tim tăng nhanh và huyết áp tăng đột ngột.

Việc huyết áp liên tục dao động mạnh trong thời gian dài có thể làm tổn thương lớp nội mạc bên trong thành mạch máu, từ đó làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch.

Đáng lo ngại, quá trình này thường diễn ra âm thầm. Nhiều người không có triệu chứng rõ rệt trong giai đoạn đầu, nhưng khi kiểm tra sức khỏe mới phát hiện độ đàn hồi của mạch máu đã suy giảm đáng kể, thậm chí “già” hơn nhiều so với tuổi thật.

Người trên 40 tuổi cần đặc biệt lưu ý

Theo các chuyên gia, khi còn trẻ, cơ thể vẫn có khả năng bù đắp và tự phục hồi tốt hơn trước các tác động từ caffeine. Tuy nhiên, khả năng này giảm dần theo tuổi tác, đặc biệt sau tuổi 40.

Một số nhóm được cho là có nguy cơ cao hơn gồm:

- Người trên 40 tuổi, khi mạch máu bắt đầu lão hóa tự nhiên và giảm độ đàn hồi.

- Người thường xuyên căng thẳng, áp lực cao vì nồng độ hormone stress vốn đã ở mức cao.

- Người thiếu ngủ, mạch máu và hệ thần kinh đang trong trạng thái mệt mỏi, khó thích nghi với biến động huyết áp đột ngột.

3 nguyên tắc giúp uống cà phê buổi sáng an toàn hơn

Nếu không thể bỏ cà phê buổi sáng, các bác sĩ khuyến nghị nên thay đổi cách uống để giảm tác động tiêu cực đến mạch máu.

Uống đúng thứ tự:

Sau khi thức dậy, nên uống trước một cốc nước ấm để giảm độ đặc của máu. Sau đó có thể ăn nhẹ bằng thực phẩm chứa protein hoặc carbohydrate như chuối, sữa chua… rồi mới uống cà phê.

Không uống ngay khi vừa ngủ dậy:

Các chuyên gia khuyên nên đợi khoảng 30-60 phút sau khi thức dậy để hormone căng thẳng ổn định hơn trước khi dùng cà phê.

Theo dõi phản ứng của cơ thể:

Nếu sau khi uống cà phê xuất hiện các biểu hiện như tim đập nhanh, chóng mặt, run tay hoặc mệt mỏi kéo dài trước buổi trưa, đó có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang phản ứng quá mức với caffeine.