Cậu bé 16 tuổi tử vong sau khi ăn kem

Vào tối thứ Bảy, ngày 16/5, Adriano D'Orsi và hai người bạn đã ghé vào cửa hàng kem quen thuộc trên đường về nhà sau một buổi tối đi chơi. Sau khi ăn vài miếng kem, cậu thiếu niên bắt đầu xuất hiện các triệu chứng phản ứng hô hấp nghiêm trọng.

Adriano đã nhờ bạn bè giúp đỡ và họ đã nhanh chóng đưa Adriano đến nhà cha của cậu, Mauro D'Orsi.

Tại đó, ông Mauro đã cố gắng cứu sống con trai bằng cách tiêm cortisone, nhưng không có tác dụng.

Khi lực lượng cứu hộ có mặt tại Casoria (Italy), Adriano đã bất tỉnh và mọi nỗ lực hồi sức đều không thành công.

Adriano, người bị dị ứng nặng với protein sữa, đã bị sốc phản vệ. Gia đình cậu thiếu niên cho biết cậu luôn cẩn thận trong việc ăn uống để tránh các sản phẩm từ sữa.

Thiếu niên 16 tuổi được cho là đã ăn kem trái cây không chứa sữa, tuy nhiên, có thể đã có một lượng nhỏ sữa lẫn vào kem, có thể do dụng cụ múc kem hoặc máy làm kem.

Mẹ của cậu bé, bà Antonietta Esposito, chia sẻ với truyền thông địa phương: "Từ nhỏ, con trai tôi đã có những triệu chứng khác thường. Sau khi làm các xét nghiệm, chúng tôi phát hiện ra con trai bị dị ứng protein sữa. Dù vậy Adriano đã thích nghi rất tốt. Trước khi ăn bất cứ thứ gì, con đều đọc kỹ nhãn mác và không bao giờ mắc sai lầm."

Theo trang Need To Know , cảnh sát đã thu giữ một số hộp kem từ cửa hàng kem để phục vụ quá trình điều tra. Việc khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành để xác định nguyên nhân tử vong chính xác.

Adriano đang học năm thứ 3 tại học viện hàng hải ở Bagnoli và mơ ước trở thành thuyền trưởng.

Bà Antonietta nói thêm: "Thằng bé luôn biết mình muốn làm gì. Adriano từng nói với tôi, "Mẹ ơi, trong hai năm nữa con sẽ đưa mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới". Giờ thì tất cả đã biến mất".

"Adriano là một cậu bé tuyệt vời. Một người con trai hoàn hảo, kiểu con trai mà nhiều bà mẹ hằng mong ước. Tôi đã rất may mắn khi có Adriano bên cạnh", bà Antonietta đau lòng cho biết.