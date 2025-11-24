Phát hiện thỏi vàng hơn 2 kg trị giá gần 7,4 tỷ đồng trên đường khi đang đi ship hàng

Xiao Xie tình cờ phát hiện một thỏi vàng nặng 2,27 kg trị giá 2 triệu nhân dân tệ (gần 7,4 tỷ VNĐ) trên một con phố ở Thâm Quyến, Trung Quốc và đã giao nộp nó cho cảnh sát.

Nhân viên giao hàng 17 tuổi cho biết: “Thỏi vàng rất nặng. Tôi nghĩ người làm mất nó chắc hẳn rất lo lắng nên đã giao nó cho cảnh sát”, tờ Dimsum Daily Newsroom cho biết hồi tháng 9.

Xiao Xi đã giao nó cho cảnh sát Hou Guodong – người đã xem lại đoạn phim an ninh và sử dụng loa phóng thanh để tìm ra chủ sở hữu.

Vài giờ sau, chủ sở hữu đến nhận vàng sau khi cung cấp bằng chứng mua hàng và giấy tờ tùy thân.

Chủ sở hữu đã đề nghị biếu Xiao Xi 1.000 nhân dân tệ (3,7 triệu VNĐ) nhưng cậu đã từ chối.

“Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một thỏi vàng lớn như vậy. Tôi rất vui vì có thể giúp được ai đó. Cảm giác như đây là định mệnh vậy”, cậu thanh niên shipper nói.

Xiao, sinh ra ở Triều Sơn, Quảng Đông, hiện đang làm nhân viên giao hàng ở Thâm Quyến. Công ty anh dự định sẽ thưởng cho sự trung thực của anh.

Quản lý của anh cho biết mặc dù mới vào nghề nhưng Xiao rất có trách nhiệm và luôn giao hàng đúng hạn.

Thủy Bắc, nơi xảy ra vụ việc, là trung tâm chế tác và giao dịch vàng lớn nhất Trung Quốc, chiếm 70-80% giao dịch của cả nước.

Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề thịnh hành trên mạng khi nhiều netizen ngưỡng mộ sự trung thực của chàng trai trẻ.