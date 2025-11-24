Người đàn ông bị camera ghi lại hành động gây sốc trên phố

Phương Linh, Theo www.nguoiduatin.vn 20:03 24/11/2025
Camera giám sát đã ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe đạp có hành vi sàm sỡ một bé gái trên phố khiến người dân bức xúc.

Một nữ sinh 13 tuổi đã bị một người đàn ông sàm sỡ khi đang trên đường từ trường về nhà ở Moradabad, Uttar Pradesh, Ấn Độ, cảnh sát cho biết. Vụ việc đã được camera giám sát lắp đặt tại khu vực ghi lại.

Cô bé học lớp 8 xuất hiện trong đoạn clip và được nhìn thấy đang đi trên một con đường hẹp thì người đàn ông đi xe đạp đi tới. Ngay sau đó, người này áp sát bé gái và có hành vi sàm sỡ không đứng đắn.

Dù bị sốc trước hành động của người đàn ông, bé gái vẫn lập tức đánh trả khiến hắn phải phóng xe bỏ đi.

Người đàn ông bị camera ghi lại hành động gây sốc trên phố- Ảnh 1.

Người đàn ông sàm sỡ bé gái trên phố.

Sau khi clip lan truyền, người dân trong khu vực đã yêu cầu bắt giữ và xử lý nghiêm kẻ bị cáo buộc.

Sau vụ việc phẫn nộ, cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án chống lại người đàn ông được xác định là Ibrahim, theo nhiều điều khoản khác nhau của Bharatiya Nyaya Sanhita.

