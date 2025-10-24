Uống nước trên công ty có vị lạ, cô gái lắp camera giấu kín thì phát hiện sự thật kinh hoàng: Cái chết chỉ còn cách 1mm

Ngày 9/10, Joseph Ross, 35 tuổi, bị tòa án tại hạt Milwaukee kết án 18 tháng tù và 24 tháng quản chế sau khi nhận tội "bỏ vật lạ vào đồ ăn" vào tháng 8. Nhưng sau đó, tòa đã hoãn thi hành án và cho bị cáo hưởng án treo ba năm và chịu khoản tiền phạt lên tới 10.000 đô la (7.400 bảng Anh).

Joseph bị bắt vào ngày 20/3 sau khi bị đồng nghiệp nữ phát hiện hành vi phạm tội.

Joseph Ross, 35 tuổi nhận 3 năm tù treo bởi hành vi đầu độc đồng nghiệp

Nạn nhân giấu tên (có biệt danh là JH) liên lạc với cảnh sát sau khi nghi ngờ đồ uống của cô bị bỏ độc. Cô nói với cảnh sát rằng có "mùi và vị hóa chất nồng nặc" trong đồ uống của mình, và cô bắt đầu cảm thấy không khỏe.

"Trong cuộc trò chuyện, JH khai với cảnh sát rằng khoảng 2 đến 3 tuần trước, JH nghi ngờ đồ uống trên bàn làm việc của mình đã bị nhiễm hóa chất", bản khai nêu rõ.

Sau đó, JH quyết định tự giải quyết vấn đề và lắp đặt camera giám sát tại nơi làm việc. Kết quả, ghi lại cảnh nam đồng nghiệp tên Joseph Ross đang đổ một "chất lạ" vào lon Coca-Cola đặt trên bàn của JH. Trong quá trình, Joseph đeo găng tay cao su trong suốt ở cả hai tay, sau đó vứt chúng đi.

Camera giấu kín ghi lại cảnh người đàn ông bỏ hóa chất vào lon Coca

Với bằng chứng rõ ràng, JH mang dữ liệu video đến đồn cảnh sát. Khi bị thẩm vấn, Joseph thừa nhận đã bỏ keo dính vào đồ uống của JH. Động cơ của anh ta không được nêu rõ.

Khám xét văn phòng của Joseph, cảnh sát phát hiện găng tay bảo hộ và một hộp keo siêu dính hiệu Gorilla, trên nhãn có cảnh báo "để xa tầm tay trẻ em" nhằm tránh nguy cơ nuốt phải.

Khi mở từng chiếc găng tay bị vo tròn ra, cảnh sát phát hiện một chiếc chứa nắp nhựa màu xanh, chiếc còn lại chứa một hộp keo siêu dính, theo hồ sơ tòa án.

Kết quả xét nghiệm của Phòng thí nghiệm Tội phạm bang Wisconsin cho thấy lon Coca-Cola của JH có chứa cyanoacrylate, một loại keo hóa học.

Theo các điều kiện quản chế, Joseph phải hoàn thành 75 giờ phục vụ cộng đồng và viết một bài luận dài 300 từ về tác động của hành vi phạm tội đối với nạn nhân, gia đình nạn nhân và cộng đồng nói chung.