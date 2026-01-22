Phát hiện tài khoản của người đàn ông SN 1995 phát sinh 120.000 giao dịch/năm với tổng số tiền 550 tỷ đồng, công an khẩn trương điều tra

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, nhiều người dân vì cả tin, thiếu hiểu biết pháp luật hoặc muốn giúp bạn bè, người thân đã vô tình để tài khoản của mình bị lợi dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật như thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài. Đây là hành vi tiềm ẩn nhiều nguy cơ, gây mất an ninh, an toàn trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân.

Thủ đoạn của các đối tượng phạm tội: Các đối tượng thường liên hệ với người dân thông qua mạng xã hội, cuộc gọi, tin nhắn hoặc trực tiếp, mời chào “cho thuê tài khoản ngân hàng để nhận hoa hồng”, “nhờ mở tài khoản”, hoặc “chuyển tiền giúp để nhận tiền công”.

Các đối tượng đưa ra khoản tiền hỗ trợ, bồi dưỡng hấp dẫn, chỉ vài trăm ngàn hoặc vài triệu đồng, khiến nhiều người nhẹ dạ đồng ý. Sau khi có được thông tin tài khoản hoặc quyền sử dụng tài khoản, các đối tượng này dùng để nhận tiền từ hoạt động lừa đảo, cá độ, rửa tiền hoặc giao dịch bất hợp pháp khác. Hậu quả là chủ tài khoản bị phong tỏa tài khoản, bị mời lên làm việc, thậm chí bị xử lý vì có hành vi tiếp tay cho tội phạm.

Thông qua công tác đảm bảo An ninh kinh tế trên lĩnh vực ngân hàng, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện tài khoản ngân hàng có đăng ký mở tại một Ngân hàng TMCP có dấu hiệu giao dịch đáng ngờ. Chỉ tính riêng năm 2024 tài khoản này đã thực hiện trên 120.000 giao dịch ghi nợ và ghi có với tổng số tiền 550,742 tỷ đồng.

Qua công tác khai thác đấu tranh, được biết chủ tài khoản là Đ.V.T, sinh năm 1995, HKTT xã Nghĩa Dân, Hưng Yên đã bán tài khoản cho người không quen biết, thông qua qua mạng xã hội Facebook với giá 200.000 đồng. Mặc dù Đ.V.T không biết đối tượng đã mua tài khoản sử dụng số tài khoản trên thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn bị xử lý theo quy định của pháp luật vì hành vi trên đã tạo điều kiện cho người khác sử dụng tài khoản vào mục đích bất hợp pháp.

Trước tình hình trên, để đảm bảo quyền lợi của chủ tài khoản, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mở hộ tài khoản ngân hàng bất kỳ dưới hình thức nào. Không vì cả nể, cả tin và thiếu hiểu biết mà giao tài khoản cá nhân cho người khác sử dụng. Mặc dù không nhận thù lao hay bất kỳ lợi ích vật chất nào, việc để người khác sử dụng tài khoản vào hành vi vi phạm pháp luật vẫn là hành vi phạm tội, có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đồng thời, cảnh giác với các chiêu trò lôi kéo, dụ dỗ mở tài khoản, nhận tiền hộ, đầu tư tài chính. Các đối tượng thường mạo danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính, bạn bè trên mạng xã hội để đề nghị “mượn tạm tài khoản” hoặc rủ rê mở hộ tài khoản để nhận tiền. Đây là hành vi phổ biến nhằm phục vụ cho các hành vi rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng...

Nếu đã cho mượn tài khoản hoặc nghi ngờ bị lợi dụng cần nhanh chóng ra ngân hàng yêu cầu khóa tài khoản và thông báo với ngân hàng để tạm ngừng giao dịch và đến ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo và thực hiện phối hợp.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên