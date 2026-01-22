Từng là tay buôn địa ốc chưa một lần thất bại, bà Nguyễn Phương Hằng sở hữu khối tài sản và quỹ đất đáng nể

Trước khi gắn tên tuổi với ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi"), bà Nguyễn Phương Hằng đã được giới kinh doanh biết đến với biệt danh "Hằng Canada" - một tay buôn bất động sản có tiếng. Thời điểm ấy, bà là một nhà kinh doanh bất động sản, bắt đầu ra đời kiếm tiền từ năm 25 tuổi. Bà cũng là người gặp may mắn trên thương trường, chưa từng thất bại lần nào.

Sau này, bà Nguyễn Phương Hằng không được biết đến như một “bà trùm bất động sản độc lập”, thay vào đó, các hoạt động kinh doanh của bà gắn chặt với hệ sinh thái Đại Nam – doanh nghiệp do chồng bà, ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng “lò vôi”) sáng lập và điều hành trong nhiều năm. Tại đây, bà Hằng đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và Phó Tổng Giám đốc thứ nhất.

Trong hệ sinh thái này, bất động sản không phải là lĩnh vực đơn lẻ mà đóng vai trò hạ tầng nền tảng, phục vụ cho nhiều mảng kinh doanh khác, đặc biệt là du lịch – giải trí, khu công nghiệp và khu đô thị dịch vụ.

Tiền thân của Công ty Cổ phần Đại Nam là Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Thanh Lễ, thành lập tháng 3/1996 tại Bình Dương. Đến tháng 1/1999, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Sóng Thần và đến tháng 4/2007 chính thức mang tên Công ty Cổ phần Đại Nam như hiện nay. Từ nền tảng khu công nghiệp, Đại Nam từng bước mở rộng sang du lịch, đô thị, nhà ở và dịch vụ, hình thành một hệ sinh thái đa lĩnh vực gắn chặt với quỹ đất quy mô lớn tại Bình Dương và các địa phương lân cận.

Trụ cột nổi bật nhất của hệ sinh thái này là Khu du lịch Đại Nam tại Bình Dương (cũ), với diện tích khoảng 450 ha, từng được xem là khu du lịch lớn nhất Đông Nam Á. Dự án được khởi công từ năm 1999 và sau 9 năm mới hoàn thành để mở cửa đón khách, với tổng mức đầu tư theo công bố của ông Huỳnh Uy Dũng khoảng 6.000 tỷ đồng.

Năm 2016, vợ chồng bà tiếp tục rót vốn vào Trường đua Đại Nam rộng khoảng 60 ha, trong đó có 30 ha dành cho bãi xe và khán đài với sức chứa 50.000–60.000 khán giả, tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 100 triệu USD. Khu du lịch Đại Nam được ví như “thế giới thu nhỏ” giữa lòng Bình Dương, gồm quần thể đền thờ, khu vui chơi giải trí, biển nhân tạo, trường đua, khách sạn, khu sinh thái và hệ thống hạ tầng dịch vụ đi kèm.

Song song với mảng du lịch, Đại Nam phát triển mạnh các khu công nghiệp và khu đô thị dịch vụ, tiêu biểu như KCN Sóng Thần 1, Sóng Thần 2 và Sóng Thần 3. Hiện Đại Nam trực tiếp quản lý và vận hành Sóng Thần 2 và Sóng Thần 3. Các khu công nghiệp này không chỉ mang lại nguồn thu ổn định mà còn tạo nền tảng để phát triển các khu đô thị, khu dân cư và dịch vụ phụ trợ xung quanh.

Thực tế, Công ty Đại Nam được cho là sở hữu lượng dự án bất động sản và khu công nghiệp lớn đến mức chỉ riêng tiền thuế đất năm 2020 đã lên tới 1.234 tỷ đồng. Theo Cục Thuế tỉnh Bình Dương (trước đây), tổng thu từ đất của tỉnh này năm 2020 là 8.078 tỷ đồng, đồng nghĩa doanh nghiệp của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng đóng góp khoảng 15,3% nguồn thu từ đất trên toàn tỉnh.

Ở lĩnh vực nhà ở, Đại Nam sở hữu 7 khu dân cư tại Bình Dương. Đáng chú ý là Khu đô thị Trung tâm hành chính Dĩ An rộng 66 ha với hơn 2.300 nền đất, nằm ven sông Sài Gòn và liền kề các KCN Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Đồng An và Khu chế xuất Linh Trung – Thủ Đức. Ngoài ra, Khu nhà ở Đại Nam tại phường Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một (cũ) rộng 533 ha, quy mô khoảng 3.300 căn nhà, từng gây chú ý khi ông Huỳnh Uy Dũng tuyên bố hiến 4 ha đất, trị giá ước khoảng 1.000 tỷ đồng, để địa phương đấu giá lấy kinh phí phòng chống COVID-19.

Tại Bình Phước, Dự án Khu dân cư Đại Nam có diện tích khoảng 100 ha, được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 vào năm 2018, tọa lạc mặt tiền Quốc lộ 13, gần nhiều khu công nghiệp lớn và thuận tiện giao thương. Dự án do Công ty TNHH MTV Tân Khai, thuộc CTCP Đại Nam, làm chủ đầu tư, quy mô gồm 2.456 căn nhà phố và biệt thự cùng nhiều công trình công cộng như 4 trường mẫu giáo và 1 trường THPT, dân số dự kiến khoảng 12.000 người.

Tuy nhiên, sau thời gian dài triển khai, dự án được phản ánh vẫn vắng cư dân, hạ tầng xuống cấp. Đến tháng 6/2024, khu dân cư này vẫn trong tình trạng hoang hóa, nhiều đoạn vỉa hè bong tróc, cây xanh chết khô, phế liệu chất đống, tạo nên cảnh quan xuống cấp dù một phần hạ tầng đã được hoàn thiện.

Đáng chú ý, năm 2022, Ngân hàng OCB thông tin đã nhận thế chấp hơn 2.000 lô đất thuộc Dự án Khu dân cư Đại Nam – Bình Phước và Khu dân cư Đại Nam – Bình Dương để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân và các doanh nghiệp liên quan đến vợ chồng bà Hằng. Riêng tại Dự án Khu dân cư Đại Nam, OCB chi nhánh Bình Dương nhận tài sản đảm bảo là 963 lô đất để thay thế nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH Hoàng Gia Tân Định, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại Nam và bà Nguyễn Phương Hằng.

Trước đó, doanh nghiệp cũng từng bị xử phạt với nhiều vi phạm trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường và thuế. Cụ thể, Thanh tra toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đại Nam trong giai đoạn từ ngày 1/1/2009 - 31/12/2014, UBND tỉnh Bình Dương (cũ) cho biết công ty đã đưa hơn 25,2 ha đất vào sử dụng phục vụ du lịch nhưng chưa hoàn tất thủ tục pháp lý; sử dụng đất không đúng mục đích cam kết, tự ý phân lô bán nền thay vì xây dựng chung cư; xây dựng công trình trung tâm thương mại nhưng chưa đưa vào hoạt động; và chưa ký phụ lục hợp đồng xác định lại diện tích thuê đất khi có biến động.

Về xây dựng cơ bản, có 4công trình thay đổi so với giấy phép về số tầng và diện tích; 167 hạng mục công trình đã xây dựng hoàn chỉnh nhưng chưa lập thủ tục xin phép xây dựng và đăng ký sở hữu. Trong lĩnh vực môi trường, nhiều dự án chưa thực hiện nghiêm việc giám sát, báo cáo định kỳ; một số dự án chưa lập hồ sơ bảo vệ môi trường, chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải và khu lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định.

Về kế toán – thuế, doanh nghiệp bị xác định hạch toán chưa đúng nguyên tắc tài chính, sử dụng văn bản hết hiệu lực và vi phạm pháp luật về thuế.

Đến ngày 19/8/2015, Đại Nam đã chuyển tiền nộp phạt vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Bình Dương. Ông Huỳnh Uy Dũng cho biết doanh nghiệp đã nộp 65 tỷ đồng trong tổng số 99 tỷ đồng bị truy thu; phần còn lại 34 tỷ đồng được cấn trừ từ các khoản đã nộp cao hơn quy định trước đó.

Ngoài Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng còn giữ vai trò chủ chốt tại nhiều pháp nhân khác. Bà là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Christina, thành lập tháng 12/2020 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, hiện đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Bà cũng sở hữu 20% vốn tại CTCP Glove Đại Nam với vốn điều lệ 180 tỷ đồng, đồng thời là cổ đông sáng lập, nắm giữ 15% vốn tại CTCP Xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh với vốn điều lệ 99 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp và chất thải nguy hại.

Bà Hằng sở hữu khối tài sản cá nhân lớn, bao gồm kim cương “tính bằng ký” và bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ.

Ngoài khối tài sản đăng ký tại doanh nghiệp, ông Dũng và bà Hằng còn sở hữu khối tài sản cá nhân lớn, bao gồm kim cương “tính bằng ký” và bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ như Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Ghost Series II, Bentley Mulsanne EWB, Mercedes-Maybach S600. Mỗi chiếc xe có giá lên đến hàng chục tỷ đồng, tổng giá trị bộ sưu tập ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Gia đình bà sinh sống tại căn biệt thự 6 tầng mang tên Villa Hằng Hữu với tổng diện tích sàn khoảng 2.400 m2, nằm tại vị trí đắc địa trung tâm TP.HCM.

Bà Hằng từng tuyên bố dành một căn biệt thự trên đường Ngô Đức Kế, khu “đất vàng” của TP.HCM, cho ái nữ duy nhất của mình – Natanie, đồng thời cho biết sở hữu tổng cộng 7 căn nhà trên tuyến đường này, trong đó căn dành cho con gái được mô tả là đẹp nhất khu vực, có giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng do giá đất khoảng 2–3 tỷ đồng/m2 và “có tiền cũng khó mua vì không có để bán”.

Trong tiệc sinh nhật năm 2020, bà được chồng tặng một siêu xe trị giá khoảng 40 tỷ đồng; trước đó ông cũng từng mua tặng bà đôi bông tai trị giá 100 tỷ đồng.

Một hình ảnh từng gây chú ý là đoạn clip ông Huỳnh Uy Dũng xuất hiện với hai tập sổ đỏ dày cộp, một tập gồm 127 sổ và tập còn lại 255 sổ, mỗi sổ tương ứng một lô đất. Theo chia sẻ, 127 sổ này tương đương 19.909,6 m2 đất, trị giá ước khoảng 1.000 tỷ đồng, trong đó phần lớn được ông hiến tặng cho địa phương để đấu giá, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19.