Lưu ý quan trọng cho những ai thường xuyên mua bán vàng từ 20 triệu đồng: Quy định mới áp dụng từ ngày 9/2 nhiều người chưa biết

Trước thực tế việc mua bán vàng bằng tiền mặt tiềm ẩn nhiều rủi ro và gây khó khăn cho công tác quản lý, Chính phủ đã ban hành Nghị định 232/2025 (sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012), quy định mọi giao dịch mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong ngày phải thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng. Quy định này nhằm nâng cao tính minh bạch, phòng ngừa vi phạm và tăng cường quản lý thị trường vàng.

Ảnh minh họa

Mua bán vàng từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên phải chuyển khoản

Theo khoản 10 Điều 4 Nghị định 24/2012/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 232/2025/NĐ-CP) quy định về nguyên tắc quản lý hoạt động kinh doanh vàng như sau:

10. Việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Như vậy, theo quy định trên thì khi thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Mua bán vàng không qua chuyển khoản có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

Đây là nội dung tại Nghị định 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Theo đó, tại khoản 2 Điều 28 Nghị định 340/2025/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

- Mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần;

- Sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần;

- Không thực hiện thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản thanh toán theo quy định của pháp luật.

Như vậy, mua bán vàng từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên không qua chuyển khoản có thể bị phạt đến 20 triệu đồng.

Lưu ý: Mức phạt tiền quy định trên là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân; mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính bằng 02 lần mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân.

Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng

Cụ thể tại Điều 11 Nghị định 24/2012/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 232/2025/NĐ-CP) quy định điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng như sau:

- Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

+ Có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên.

+ Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua, bán vàng từ 2 (hai) năm trở lên.

+ Có số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng từ 500 (năm trăm) triệu đồng/năm trở lên trong 2 (hai) năm liên tiếp gần nhất (có xác nhận của cơ quan thuế).

+ Có mạng lưới chi nhánh, địa điểm bán hàng tại Việt Nam từ 3 (ba) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

- Tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Có vốn điều lệ từ 3.000 (ba nghìn) tỷ đồng trở lên.

+ Có đăng ký hoạt động kinh doanh vàng.

+ Có mạng lưới chi nhánh tại Việt Nam từ 5 (năm) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

- Ngân hàng Nhà nước quy định thủ tục và hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với doanh nghiệp, tổ chức tín dụng.