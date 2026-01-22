Công ty TikTok Pte. Ltd bị xử phạt 880 triệu đồng

Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đơn vị này xác định Công ty TikTok Pte. Ltd (địa chỉ trụ sở tại số 1 Raffles Quay, #26-10, Singapore) đã có nhiều hành vi vi phạm.

Cụ thể, Công ty TikTok Pte. Ltd không có cơ chế để người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin của mình cho mục đích quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn quy định các điều khoản không được phép trong điều kiện giao dịch chung theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng xác định Công ty TikTok Pte. Ltd đã gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin không đầy đủ về nội dung và đặc điểm giao dịch giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh. Ngoài ra, doanh nghiệp chưa ban hành trình tự, thủ tục, phương thức hoặc biện pháp phù hợp với từng đối tượng người tiêu dùng dễ bị tổn thương nhằm bảo đảm quyền khiếu nại, yêu cầu giải quyết tranh chấp và các quyền khác của nhóm người tiêu dùng này.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu Công ty TikTok Pte. Ltd chấm dứt các hành vi vi phạm, đồng thời chủ động rà soát, hoàn thiện các nội dung và chính sách liên quan, bảo đảm tuân thủ đầy đủ và chính xác các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thúy Hạnh