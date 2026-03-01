Phát hiện mới Đinh Quang Kiệt, “gã khổng lồ” 1m94 ở U23 Việt Nam

Sinh năm 2007, Đinh Quang Kiệt sớm gây sốt giới chuyên môn khi sở hữu chiều cao chạm mốc 1m94 ở tuổi 19. Trưởng thành từ khóa 5 Học viện Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Kiệt không chỉ đơn thuần là một trung vệ với khả năng chống bóng bổng tuyệt đối, mà còn được biết đến như một "vũ khí bí mật" trên hàng công.

Tại các cấp độ trẻ và trong màu áo CLB HAGL, không ít lần Quang Kiệt được đẩy lên đá tiền đạo cắm trong những thời điểm bế tắc. Khả năng không chiến và sự tì đè nhờ sải chân dài giúp anh trở thành nỗi khiếp sợ trong các tình huống cố định. Chia sẻ về sự đa năng này, trung vệ trẻ khẳng định: "Vị trí sở trường của tôi là trung vệ, nhưng chỉ cần HLV yêu cầu, tôi luôn sẵn sàng đáp ứng ở bất kỳ vị trí nào để cống hiến cho tập thể".

Đinh Quang Kiệt với chiều cao nổi bạt 1m94 ở U23 Việt Nam (Ảnh: VFF)

Dù sở hữu thể hình lý tưởng thường thấy ở các cầu thủ châu Âu, Quang Kiệt cũng thẳng thắn nhìn nhận những rào cản của chính mình. Trong buổi tập mới nhất cùng U23 Việt Nam, anh thừa nhận sự linh hoạt và tốc độ xoay sở trong phạm vi hẹp vẫn là điểm yếu cần khắc phục.

Để chuẩn bị cho Giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026 tại Tây An (Trung Quốc), Quang Kiệt đang nỗ lực tối đa trong từng bài tập chiến thuật. Anh hiểu rằng tại môi trường quốc tế, thể hình thôi là chưa đủ, mà cần sự gắn kết và bọc lót thông minh với các đồng đội như Lê Nguyên Hoàng hay các nhân tố khác trong hàng phòng ngự U23 Việt Nam.

Năm 2026 được xem là năm bản lề đối với sự nghiệp của Đinh Quang Kiệt. Sau khi tích lũy kinh nghiệm quý báu tại V.League trong màu áo HAGL từ giai đoạn 2 mùa giải 2024, Quang Kiệt đang hướng tới một vị trí chính thức trong đội hình tham dự ASIAD 2026 vào tháng 9 tới. Với tinh thần cầu tiến và thái độ chuyên nghiệp, Đinh Quang Kiệt không chỉ dừng lại ở danh xưng "cầu thủ cao nhất đội", mà đang từng bước hoàn thiện để trở thành nhân tố không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của U23 Việt Nam.