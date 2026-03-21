Xuân Son chấn thương ngay buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam

Chiều ngày 21/3, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập chuẩn bị cho 2 trận đấu thuộc khuôn khổ FIFA Days tháng 3.

Trong buổi tập này, Xuân Son khiến người hâm mộ lo lắng khi gặp vấn đề về thể trạng.

Theo ghi nhận tại buổi tập, chân sút sinh năm 1997 phải bỏ dở giữa chừng sau khi có dấu hiệu đau ở vùng bắp đùi. Đội ngũ y tế nhanh chóng can thiệp, đưa Xuân Son ra ngoài sân để kiểm tra. Anh được chườm đá ở đùi trái và không thể tiếp tục tham gia giáo án cùng toàn đội. Hình ảnh tiền đạo này ngồi lặng lẽ bên ngoài sân, theo dõi các đồng đội tập luyện, phần nào cho thấy tình trạng không thực sự ổn định.

Xuân Son chấn thương trong buổi tập ngày 21/3 (Ảnh: Bongdadoisong)

Hiện tại, mức độ chấn thương của Xuân Son vẫn chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên, trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị cho các trận đấu quan trọng sắp tới, bất kỳ vấn đề nào liên quan đến tiền đạo chủ lực này cũng có thể ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch nhân sự của ban huấn luyện.

Xuân Son vẫn tập luyện vui vẻ trước đó (Ảnh: Rùa)

Trước đó, ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, tiền đạo này dính chấn thương cực kỳ nghiêm trọng sau một pha rướn bóng. Kết quả chẩn đoán xác định anh bị gãy xương chày và xương mác chân phải, buộc phải tiến hành phẫu thuật và bước vào quá trình điều trị dài hạn. Sau gần một năm điều trọ, Xuân Son mới trở lại và vẫn có phong độ ấn tượng ở CLB Nam Định.