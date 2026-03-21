Messi lại xuất hiện trong MV ca nhạc nhưng lần này khác lắm

Sự góp mặt bất ngờ của huyền thoại bóng đá thế giới Lionel Messi cùng người đồng đội thân thiết Rodrigo De Paul trong MV "Dos amantes" của nữ ca sĩ Tini Stoessel đã tạo nên một cú hích truyền thông khổng lồ.

Cộng đồng người hâm mộ bóng đá và âm nhạc trên toàn thế giới đã được một phen ngỡ ngàng khi chứng kiến sự xuất hiện của chủ nhân 8 Quả bóng vàng – Lionel Messi trong sản phẩm âm nhạc mới nhất của nữ ca sĩ Argentina, Tini Stoessel. Ca khúc mang tên "Dos amantes" (Hai người tình) đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý ngay sau khi đoạn teaser được công bố.

Messi xuất hiện trong MV của vợ bạn thân (Ảnh: CMH)

Trái với dự đoán ban đầu của công chúng rằng Messi chỉ xuất hiện thoáng qua để ủng hộ đồng nghiệp, thực tế trong MV dài hơn 3 phút, "El Pulga" đã hiện diện xuyên suốt như một nhân vật chính của bữa tiệc.

Bối cảnh MV được xây dựng quanh một buổi tụ họp thân mật, nơi Messi và tiền vệ Rodrigo De Paul xuất hiện với phong thái thư thái, gần gũi. Những khung hình ghi lại cảnh hai danh thủ ngồi trò chuyện, cười đùa cùng mọi người, và đặc biệt là khoảnh khắc họ cùng nhau ngẫu hứng tâng bóng ngay trong bữa tiệc đã khiến người xem không khỏi thích thú.

Việc Tini Stoessel mời được một ngôi sao vốn cực kỳ khắt khe với các dự án hình ảnh như Messi không phải là điều ngẫu nhiên. Theo các nguồn tin từ báo chí Argentina như Minutouno hay Guau Formosa, sự góp mặt này xuất phát từ mối quan hệ "anh em" gắn bó giữa Messi và Rodrigo De Paul.

Vợ De Paul là nữ ca sĩ người Argentina (Ảnh: beIN SPORTS)

Năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Tini Stoessel và De Paul chính thức về chung một nhà. Với tư cách là người anh thân thiết và đồng đội lâu năm tại đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ Inter Miami, Messi đã nhận lời tham gia dự án như một món quà đặc biệt dành tặng cho cặp đôi. Sức hút của cái tên Messi đã ngay lập tức được cụ thể hóa bằng những con số ấn tượng. Chỉ sau chưa đầy 24 giờ ra mắt, MV "Dos amantes" đã cán mốc gần 1,5 triệu lượt xem.