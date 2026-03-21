Ronaldo bị loại khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha

Trong đợt tập trung FIFA Days tháng 3/2026, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ có hai trận giao hữu quan trọng gặp Mexico (28/3) và Mỹ (31/3). Việc cái tên Cristiano Ronaldo không xuất hiện trong danh sách của HLV Roberto Martinez đã ngay lập tức trở thành tâm điểm của dư luận.

Nguyên nhân được xác định là do thủ quân của Bồ Đào Nha đã dính một chấn thương cơ nhẹ trong chiến thắng 3-1 của Al Nassr trước Al Fayha tại Saudi Pro League vào cuối tháng 2 vừa qua. Ngay sau đó, Ronaldo đã bay sang Tây Ban Nha để thực hiện các liệu trình điều trị chuyên sâu. Dù rất nỗ lực, quá trình hồi phục của anh không kịp tiến độ để góp mặt trong hai trận đấu "làm nóng" cuối cùng trước thềm World Cup.

Ronaldo vắng mặt ở đội tuyển Bồ Đào Nha tháng 3 do chấn thương (Ảnh: Getty)

Trước những suy đoán về việc Ronaldo có thể lỡ hẹn với kỳ World Cup diễn ra tại Bắc Mỹ, HLV Roberto Martinez đã nhanh chóng lên tiếng dập tắt mọi nghi ngờ. Chiến lược gia này khẳng định:

"Đây chỉ là một vấn đề nhỏ về cơ bắp. Ronaldo có thể trở lại tập luyện bình thường trong khoảng 1 đến 2 tuần tới. Anh ấy chắc chắn sẽ góp mặt cùng đội tuyển tại World Cup 2026".

Sự xác nhận này đồng nhất với báo cáo từ đội ngũ y tế của CLB Al Nassr, cho thấy việc gạch tên Ronaldo lần này thuần túy là biện pháp bảo trọng để anh có được thể trạng sung mãn nhất cho chiến dịch chính thức.

Tại World Cup 2026, Bồ Đào Nha nằm ở bảng K cùng với Uzbekistan, Colombia và một đội tuyển vượt qua vòng play-off. Đây được xem là bảng đấu vừa sức để Ronaldo và các đồng đội tiến sâu.

Cá nhân tiền đạo sinh năm 1985 hiện đã sở hữu 965 bàn thắng trong sự nghiệp (bao gồm 143 bàn cho đội tuyển quốc gia). Việc duy trì thể trạng để tham dự kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp không chỉ là mục tiêu chinh phục danh hiệu mà còn là cơ hội để CR7 tiến gần hơn tới cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng trước khi chính thức giã từ sân cỏ.