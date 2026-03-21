Lần đầu “ăn cơm tuyển Việt Nam”, Đỗ Hoàng Hên nói thật về HLV Kim Sang Sik, tiết lộ mối liên kết với Xuân Son

Trong ngày đầu hội quân của đội tuyển Việt Nam, tân binh Đỗ Hoàng Hên đã có những chia sẻ chân thành về trải nghiệm đặc biệt của mình khi lần đầu “ăn cơm tuyển”, đồng thời nhắc tới HLV Kim Sang Sik và người đồng đội Nguyễn Xuân Son.

Tiền vệ này không giấu được sự háo hức xen lẫn hồi hộp khi lần đầu góp mặt ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Hoàng Hên cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi được lên đội tuyển Việt Nam nên cảm xúc rất đặc biệt. Tôi có chút hồi hộp nhưng cũng rất vui và tự hào”.

Hoàng Hên tự tin trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt (Ảnh: Rùa)

Anh khẳng định bản thân sẽ nỗ lực hết mình để thích nghi nhanh với môi trường mới, đồng thời cố gắng thể hiện tốt nhất khả năng nếu được trao cơ hội.

Chia sẻ về HLV Kim Sang Sik, Hoàng Hên bày tỏ ấn tượng tích cực ngay từ buổi làm việc đầu tiên: “Thầy rất gần gũi, nói chuyện rõ ràng và giúp các cầu thủ dễ hiểu yêu cầu chiến thuật. Tôi cảm thấy thoải mái khi làm việc cùng thầy”.

Đáng chú ý, Hoàng Hên cũng nhắc tới người đồng đội quen thuộc Nguyễn Xuân Son, anh cho biết:

“Tôi và Xuân Son từng thi đấu cùng nhau nên hiểu ý nhau hơn. Hy vọng khi lên tuyển, cả hai vẫn giữ được sự kết nối đó để giúp ích cho đội”.

Sự ăn ý sẵn có giữa hai cầu thủ được kỳ vọng sẽ mang lại phương án tấn công hiệu quả cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Hoàng Hên hào hứng trong buổi tập (Ảnh: Rùa)



Không khí buổi tập đầu tiên của đội tuyển diễn ra tích cực, các cầu thủ thể hiện tinh thần tập trung cao. Tuy nhiên, trường hợp của Xuân Son bỏ dở buổi tập vẫn khiến ban huấn luyện phần nào lo lắng khi tiền đạo này chưa đạt thể trạng tốt nhất và cần thêm thời gian theo dõi.

Với sự xuất hiện của những gương mặt mới như Hoàng Hên cùng quyết tâm cao của toàn đội, đội tuyển Việt Nam đang hướng tới sự chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu quan trọng sắp tới gặp Bangladesh và Malaysia.