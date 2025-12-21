Phát hiện mỏ vàng 61 triệu tấn có thể làm rung chuyển thị trường toàn cầu

Mới đây, Iran đã gây chú ý khi công bố phát hiện một mỏ vàng quy mô đặc biệt lớn tại Shadan, thuộc khu vực phía Đông đất nước. Với trữ lượng quặng ước tính hơn 61 triệu tấn, phát hiện này được đánh giá có thể tác động đáng kể tới cán cân của thị trường vàng toàn cầu.

Theo thông tin từ giới chức Iran, mỏ Shadan được xem là một trong những phát hiện khoáng sản quan trọng nhất của nước này trong nhiều năm trở lại đây. Iran vốn không xa lạ với hoạt động khai thác vàng. Hiện quốc gia này có khoảng 15 mỏ vàng đang hoạt động, song phần lớn đều có quy mô vừa và nhỏ.

Trong điều kiện xuất khẩu dầu khí gặp nhiều rào cản, lĩnh vực khai khoáng ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Iran.

Điểm khiến thị trường quốc tế đặc biệt chú ý nằm ở quy mô của phát hiện mới. Theo công bố ban đầu, mỏ Shadan chứa khoảng 61 triệu tấn quặng vàng, một con số được đánh giá là “khổng lồ” so với mặt bằng chung của nhiều mỏ vàng đang khai thác trên thế giới. Ngay sau thông tin này, giới phân tích đã bắt đầu bàn luận về khả năng Iran sẽ gia tăng vị thế trên thị trường vàng trong trung và dài hạn.

Tuy nhiên, điều quan trọng là lượng vàng nguyên chất có thể khai thác từ mỏ quặng này hiện vẫn chưa được xác định. Theo hãng thông tấn Mehr của Iran, trữ lượng tại mỏ Shadan bao gồm khoảng 7,95 triệu tấn quặng oxit và 53,1 triệu tấn quặng sunfua. Trong đó, quặng oxit dễ xử lý hơn, chi phí khai thác thấp hơn và thường được đưa vào sản xuất trước. Ngược lại, quặng sunfua đòi hỏi công nghệ xử lý phức tạp và vốn đầu tư lớn.

Chính yếu tố này khiến nhiều chuyên gia giữ thái độ thận trọng. Quy mô quặng lớn không đồng nghĩa với sản lượng vàng tinh khiết nhiều tương đương. Hàm lượng vàng trong quặng có thể chênh lệch rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh tế của dự án.

Phải mất thêm nhiều năm khảo sát địa chất chi tiết, thử nghiệm công nghệ và triển khai khai thác thực tế, thị trường mới có thể biết chính xác mỏ Shadan mang lại bao nhiêu vàng nguyên chất.

Dù vậy, về mặt chiến lược, phát hiện này vẫn được xem là bước ngoặt quan trọng đối với Iran. Trong bối cảnh nền kinh tế mong manh và khả năng tiếp cận nguồn vốn, công nghệ quốc tế còn hạn chế, việc sở hữu một mỏ vàng quy mô lớn mang lại không chỉ kỳ vọng về nguồn thu trong tương lai, mà còn tạo thêm “đòn bẩy” cho Tehran trên bàn cờ kinh tế và tài chính quốc tế.

