Chưa từng có trên thế giới: Trung Quốc tham vọng nối 122 km đường sắt xuyên thủng đáy biển, dài bằng Anh và Nhật cộng lại, tiết kiệm 90% thời gian di chuyển

Theo kế hoạch, đường hầm Bột Hải có tổng chiều dài khoảng hơn 122 km, nối hai thành phố ven biển là Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh) và Yên Đài (tỉnh Sơn Đông). Công trình bao gồm hai đường hầm song song dành cho tàu cao tốc, cho phép tàu chạy với vận tốc trên 240 km/giờ. Nhờ đó, thời gian di chuyển giữa hai thành phố sẽ được rút ngắn đáng kể từ khoảng 6 - 8 giờ hiện nay xuống chỉ còn khoảng 40 phút, tức tiết kiệm được khoảng 90% thời gian di chuyển.

Trong tổng chiều dài dự án, gần 90 km sẽ được xây dựng dưới đáy biển. Riêng đoạn hầm ngầm này đã dài hơn tổng chiều dài của đường hầm Manche nối Anh – Pháp và đường hầm Seikan của Nhật Bản cộng lại. Quy mô của dự Bột Hải được đánh giá là đẩy kỹ thuật xây dựng đường hầm lên một tầm cao mới.

Chi phí đầu tư cho công trình cũng phản ánh mức độ tham vọng. Tổng vốn dự kiến vào khoảng 220 tỷ nhân dân tệ (khoảng 31 tỷ USD). Thời gian thi công được ước tính kéo dài từ 10 - 15 năm, ngay cả khi sử dụng các công nghệ khoan hầm hiện đại và hệ thống bơm bê tông áp suất cao. Trước đó, đường hầm Manche cũng mất khoảng 6 năm để hoàn thành.

Yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu trong thiết kế. Đường hầm Bột Hải dự kiến được trang bị hệ thống thông gió tiên tiến, lớp chống thấm đặc biệt, các cảm biến giám sát kết cấu theo thời gian thực và nhiều lối thoát hiểm khẩn cấp. Điều này đặc biệt quan trọng do khu vực eo biển Bột Hải nằm giữa hai bán đảo có nhiều hoạt động địa chấn.

Động lực kinh tế phía sau dự án cũng rất rõ ràng. Đại Liên hiện là trung tâm tài chính, vận tải biển và logistics quan trọng của Đông Á. Trong khi đó, Yên Đài đã phát triển mạnh sang các lĩnh vực hóa dầu, ô tô, điện tử, dược phẩm và công nghệ cao. Việc rút ngắn mạnh thời gian đi lại được kỳ vọng sẽ thúc đẩy liên kết kinh tế, chuỗi cung ứng và dòng vốn trong toàn khu vực phía Bắc Trung Quốc.

Dù vậy, dự án cũng vấp phải lo ngại từ các tổ chức môi trường, đặc biệt liên quan đến hệ sinh thái biển tại eo Bột Hải. Các nhà quy hoạch cho biết đang cân nhắc thiết lập các khu bảo tồn thiên nhiên để giảm thiểu tác động sinh thái.

Nếu được triển khai đúng tiến độ, đường hầm Bột Hải không chỉ là biểu tượng mới cho tham vọng hạ tầng của Trung Quốc, mà còn có thể thiết lập chuẩn mực mới cho các siêu dự án giao thông trong tương lai.

