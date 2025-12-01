Phát hiện mỏ có trữ lượng tới 995,3 tấn vàng, chính quyền lập tức phong tỏa dãy núi dài hơn 7.200km

Phát hiện mỏ khoáng sản khổng lồ có chứa vàng nằm sâu trong dãy Andes

Một phát hiện địa chất mang tính "thay đổi cuộc chơi" vừa được công bố tại dãy Andes, nơi các đoàn khảo sát đã xác định một mỏ khoáng sản có trữ lượng vàng và kim loại quý lớn chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ.

Theo các báo cáo địa chất khu vực, mỏ nằm tại biên giới tỉnh San Juan (Argentina) và vùng Atacama của Chile, thuộc hệ thống mỏ Vicuña, một trong những vùng khai khoáng tiềm năng nhất Nam Mỹ. Dãy Andes, dài hơn 7.200km, vốn nổi tiếng với các mỏ đồng, bạc và vàng nằm sâu trong cấu trúc địa chất phức tạp, nhưng phát hiện lần này được mô tả là "lớn nhất trong vòng 30 năm".

(Ảnh: The Economic Times)

Ước tính sơ bộ cho thấy mỏ Vicuña có trữ lượng khổng lồ với 13 triệu tấn đồng, 32 triệu ounce vàng (tương đương 995,3 tấn) và 659 triệu ounce bạc (tương đương 20.497 tấn). Những con số này lập tức gây chấn động giới khai khoáng toàn cầu, bởi nếu được xác nhận, Vicuña sẽ trở thành một trong những mỏ vàng, bạc và đồng lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử hiện đại.

Ngay sau khi báo cáo gửi lên cơ quan chức năng, khu vực đã được phong tỏa hoàn toàn, lực lượng an ninh lập chốt dọc biên giới và cấm mọi hoạt động tiếp cận nhằm bảo vệ hiện trường, đồng thời chuẩn bị cho các đoàn khảo sát chuyên sâu đánh giá đầy đủ trữ lượng thực tế của mỏ.

Cấu trúc mỏ phức tạp, chứa trữ lượng cực lớn

Cấu trúc địa chất của mỏ Vicuña được đánh giá là đặc biệt phức tạp, gồm hai phần chính: Filo del Sol với trữ lượng hơn 600 triệu tấn quặng, hàm lượng đồng trung bình khoảng 1,14%, và Josemaria với gần 200 triệu tấn quặng, hàm lượng đồng xấp xỉ 0,73%.

(Ảnh: The Economic Times)

Sự kết hợp giữa các mạch đồng, vàng và bạc nằm sâu trong đới núi lửa cổ tạo nên một quần thể quặng khổng lồ, lý giải vì sao trữ lượng kim loại quý ở đây lại cao bất thường so với các mỏ thông thường. Các chuyên gia nhận định với trữ lượng ước tính này, khu vực hoàn toàn có thể duy trì khai thác trong nhiều thập kỷ, thậm chí trở thành trung tâm khai khoáng mới của thế giới.

Kỳ vọng bùng nổ kinh tế tại Argentina và Chile

Về kinh tế – xã hội, phát hiện này được kỳ vọng mang đến "cú hích vàng" cho Argentina, quốc gia đang tìm kiếm động lực tăng trưởng mới. Hoạt động khai thác được dự đoán có thể tạo hàng chục nghìn việc làm trực tiếp và gián tiếp, thúc đẩy thương mại liên quốc gia, cải thiện cơ sở hạ tầng tại tỉnh San Juan và thu hút mạnh dòng vốn đầu tư nước ngoài.

(Ảnh: The Economic Times)

Các cộng đồng địa phương hy vọng nguồn thu lớn từ khai thác sẽ giúp nâng cấp các dịch vụ thiết yếu như y tế, giáo dục và giao thông. Phía Chile, nơi tiếp giáp mỏ, cũng tích cực triển khai các nhóm đánh giá tác động môi trường và an ninh mỏ xuyên biên giới.

Bối cảnh toàn cầu: đồng và vàng trở thành tài nguyên chiến lược

Việc phát hiện ra một mỏ có trữ lượng gần 1.000 tấn vàng diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng mạnh, nhu cầu dự trữ kim loại quý tại nhiều nước tăng cao, và đặc biệt là nhu cầu đồng toàn cầu đang bùng nổ do quá trình điện khí hóa, năng lượng tái tạo và xe điện.

(Ảnh: The Economic Times)

Nếu khai thác theo đúng kế hoạch, Vicuña có thể giúp Argentina và Chile vươn lên nhóm những quốc gia nắm giữ chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược của thế giới.

Hiện tại, khu vực vẫn đang bị phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ khảo sát sâu hơn, trước khi chính phủ hai nước công bố báo cáo chính thức trong thời gian tới.