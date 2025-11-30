Giá ‘kim loại của quỷ’ lập kỷ lục giữa cơn khát cung, dự báo chưa dừng đà tăng vì 2 nguyên nhân

Bạc - thường được ví như “kim loại của quỷ” vì biến động mạnh - đã tăng lên mức cao chưa từng có trong năm 2025. Theo các chuyên gia, đà tăng giá bạc vẫn còn tiếp diễn trong bối cảnh nguồn cung suy giảm và nhu cầu tăng cao.

Giá bạc đạt đỉnh lịch sử 54,47 USD/ounce vào giữa tháng 10, tăng 71% so với cùng kỳ. Dù đã hạ nhiệt, giá đang tăng trở lại bất chấp nguồn cung hạn chế.

Giá bạc một năm trở lại đây.

Giám đốc phụ trách sản phẩm hàng hóa Paul Syms tại Invesco nói rằng đã có thời điểm các doanh nghiệp phải vận chuyển bạc bằng đường hàng không để kịp nhu cầu giao hàng.

Trong 50 năm qua, đây là lần thứ ba bạc lập đỉnh. Trước đó, giá bạc từng cao ngất ngưởng khi anh em nhà Hunt gom 1/3 bạc trên thế giới nhằm thâu tóm thị trường vào năm 1980 và khủng hoảng trần nợ công Mỹ năm 2011.

Đợt tăng giá 2025 được thúc đẩy bởi nguồn cung thấp trái ngược với nhu cầu cao từ Ấn Độ và tiêu thụ công nghiệp. Ấn Độ là thị trường tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới, khoảng 4.000 tấn mỗi năm, chủ yếu cho trang sức và đồ gia dụng. Mùa lễ hội Diwali và mùa thu hoạch càng đẩy nhu cầu tăng cao, đặc biệt khi nông dân có xu hướng mua vàng và bạc hơn là gửi tiết kiệm.

Ngày 17/10, giá bạc tại Ấn Độ lên mức cao nhất lịch sử 170.415 rupee/kg, tăng 85% từ đầu năm. Tuy nhiên, nước này phải nhập khẩu tới 80% nhu cầu. Các kho bạc London đang cạn kiệt nhanh chóng. Lượng bạc tại đây giảm từ 31.023 tấn (6/2022) xuống còn 22.126 tấn (3/2025). Tình trạng khan hiếm khiến chi phí vay bạc có lúc tăng vọt lên mức tương đương 200%/năm.

Nguồn cung toàn cầu tiếp tục bị siết chặt khi sản lượng khai thác giảm suốt một thập kỷ, đặc biệt tại Trung và Nam Mỹ. Báo cáo của Silver Institute cho thấy thị trường đã chuyển từ thặng dư sang thâm hụt trong năm qua, do nhu cầu tăng mạnh từ xe điện, trí tuệ nhân tạo và năng lượng mặt trời.

Bạc được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp nhờ tính dẫn điện và dẫn nhiệt cao. Mỗi xe điện hiện dùng khoảng 25–50 gram bạc, nhưng với công nghệ pin thể rắn, nhu cầu có thể tăng lên 1 kg mỗi chiếc.

Theo các chuyên gia, sự giao thoa giữa nhu cầu công nghiệp và vai trò tài sản trú ẩn sẽ giữ giá bạc ở mức cao và có thể tiếp tục lập đỉnh trong thời gian tới.

Theo CNBC