Đơn vị thi công đã sử dụng 798 cọc móng sâu tới 40 m, hơn 12.000 m³ bê tông và khoảng 1.800 tấn thép. Riêng quá trình đổ khối móng trung tâm cần tới 1.600 tấn đá lạnh để kiểm soát nhiệt độ bê tông.

Ảnh minh họa

Senna Tower đang được xây dựng tại thành phố Balneário Camboriú, bang Santa Catarina, Brazil. Với chiều cao dự kiến vượt 500 m, công trình được định hướng trở thành tòa nhà căn hộ cao nhất thế giới khi hoàn thành.

Theo thông tin được tạp chí Exame công bố, riêng giai đoạn thi công móng của dự án đã tiêu thụ hơn 12.000 m³ bê tông và khoảng 1.800 tấn thép. Khối lượng vật liệu này được trang tin Brazil so sánh tương đương lượng cần thiết để xây dựng hai tòa nhà cao 50 tầng.

Với hơn 12.000 m³ bê tông, công trình cần khoảng 1.500 lượt xe bồn vận chuyển vật liệu đến công trường. Toàn bộ lượng bê tông và thép trong giai đoạn này được sử dụng để xây dựng hệ thống móng sâu, giúp truyền tải trọng của tòa tháp xuống các lớp đất đá có khả năng chịu lực tốt hơn.

Hệ thống 798 cọc móng sâu tới 40 m

Phần móng của Senna Tower gồm 798 cọc, mỗi cọc có chiều sâu tối đa 40 m. Nếu tính tổng chiều dài, hệ thống cọc này đạt khoảng 30 km, được neo vào nền đá tại khu vực xây dựng.

Đây là bộ phận quan trọng giúp phân bổ trọng lượng của công trình xuống các lớp địa chất ổn định, bảo đảm khả năng chịu tải và độ ổn định cho tòa tháp có chiều cao dự kiến vượt 500 m.

Đáng chú ý, hệ thống thi công cọc được phát triển bởi FG Empreendimentos, doanh nghiệp phụ trách dự án. Theo đơn vị này, công nghệ được sử dụng cho phép theo dõi quá trình thi công, kiểm soát trạng thái kết cấu và nâng cao độ chính xác khi triển khai tại công trường.

Nhờ phương pháp này, thời gian dự kiến hoàn thành giai đoạn thi công cọc được rút ngắn từ 120 ngày làm việc xuống còn 70 ngày, giảm 50 ngày, tương đương khoảng 42% so với kế hoạch ban đầu.

Công nghệ thi công cũng hướng tới hạn chế tiếng ồn và rung chấn, yếu tố đáng lưu ý khi dự án nằm giữa khu vực đô thị có mật độ công trình cao, nhiều tòa nhà dân cư và hoạt động giao thông dày đặc.

Dùng 1.600 tấn đá lạnh để kiểm soát nhiệt độ bê tông

Một trong những công đoạn đáng chú ý nhất là thi công khối móng trung tâm của tòa tháp. Bộ phận này có diện tích khoảng 1.660 m², sử dụng khoảng 7.740 m³ bê tông để tạo thành kết cấu chịu lực quan trọng của công trình.

Do khối lượng bê tông lớn, quá trình thủy hóa xi măng giải phóng lượng nhiệt đáng kể. Nếu nhiệt độ bên trong khối bê tông tăng quá cao hoặc chênh lệch lớn so với bề mặt, kết cấu có thể xuất hiện ứng suất nhiệt và nguy cơ nứt.

Để kiểm soát vấn đề này, nhà thầu đặt yêu cầu nhiệt độ bê tông trong quá trình đổ không vượt quá 27 độ C. Nhiệt độ trung bình thực tế được duy trì ở mức khoảng 24 độ C nhờ sử dụng hơn 1.600 tấn đá lạnh trộn vào hỗn hợp bê tông.

Bên cạnh công tác đổ bê tông, việc chuẩn bị mặt bằng cũng đòi hỏi khối lượng thi công đáng kể. Khoảng 15.600 m³ đất đã được đào và vận chuyển khỏi khu vực xây dựng để tạo không gian triển khai hệ thống cọc, đài móng và các kết cấu ngầm.

Giai đoạn đầu của công tác móng huy động hơn 300 kỹ sư, kỹ thuật viên và công nhân. Tại một số thời điểm, có tới 8 máy móc thiết bị cỡ lớn hoạt động đồng thời trên công trường.

Theo kế hoạch, Senna Tower có tổng diện tích xây dựng khoảng 145.000 m². Khi hoàn thành, toàn bộ công trình dự kiến sử dụng khoảng 130.000 m³ bê tông và 28.000 tấn thép, bao gồm cả phần móng và kết cấu phía trên.

Dự án có tổng vốn đầu tư ước tính vượt 3 tỷ real Brazil (R$), trong khi tổng giá trị bán hàng dự kiến đạt khoảng 8,5 tỷ real.