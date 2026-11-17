Cùng hạng phòng và ngày lưu trú, giá đặt phòng trên điện thoại có thể thấp hơn máy tính nhờ ưu đãi dành riêng cho thiết bị di động. Tuy nhiên, mức giá này chưa chắc là lựa chọn rẻ nhất.

Giá phòng chênh lệch giữa điện thoại và máy tính

Khi tìm phòng khách sạn, du khách có thể bắt gặp mức giá khác nhau tùy thiết bị. Một số cơ sở lưu trú áp dụng chương trình “mobile rate” - ưu đãi dành cho khách đặt phòng trên thiết bị di động.

Sự chênh lệch này từng được Which?, tổ chức bảo vệ người tiêu dùng tại Anh, ghi nhận. Trong một cuộc kiểm tra 50 cơ sở lưu trú trên Booking.com, Which? phát hiện 15 nơi có giá dành riêng cho thiết bị di động thấp hơn giá khi đặt bằng máy tính.

Một số khách sạn có giá đặt phòng trên điện thoại tốt hơn trên website máy tính. Ảnh minh họa.

Theo Booking.com, “mobile rate” là chương trình giảm giá do cơ sở lưu trú thiết lập để thu hút khách đặt phòng qua các kênh di động. Tùy cách thiết lập, ưu đãi có thể chỉ áp dụng trên ứng dụng hoặc cả ứng dụng và trình duyệt trên điện thoại.

Vì vậy, việc thấy nhãn “giá dành riêng cho thiết bị di động” không đồng nghĩa du khách đã tìm được mức giá thấp nhất.

Rory Boland, biên tập viên Which?, khuyên khách nên dành vài phút so sánh giá trên điện thoại và máy tính, đồng thời liên hệ trực tiếp với cơ sở lưu trú trước khi thanh toán.

Đừng chỉ nhìn vào mức giảm giá

Khi so sánh, du khách cần giữ nguyên ngày lưu trú, số người, hạng phòng và loại giường. Các điều kiện đi kèm như bữa sáng, chính sách hủy hoặc hoàn tiền, thời điểm thanh toán, thuế và phí cũng cần được kiểm tra.

Mức giá ưu đãi trên điện thoại chưa chắc đã là giá tốt nhất. Ảnh: Which?

Một phòng có giá thấp hơn nhưng không cho hủy hoặc hoàn tiền chưa chắc là lựa chọn có lợi, đặc biệt với người chưa chốt lịch trình.

Du khách cũng nên đăng nhập cùng một tài khoản trên cả hai thiết bị để tránh nhầm lẫn giữa ưu đãi dành cho thiết bị di động và các chương trình dành cho thành viên. Trước khi thanh toán, cần kiểm tra tổng số tiền thực tế phải trả và các điều kiện đặt phòng thay vì chỉ chú ý đến phần trăm giảm giá.