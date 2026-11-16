Việt Nam vừa đón chiếc "máy bay Pikachu" khổng lồ, ghé chớp nhoáng rồi quay về bay đường Mỹ

Chiếc A350 vẽ Pikachu cùng 12 Pokémon khác chỉ ghé một lượt rồi rời đi khiến cộng đồng mê hàng không và fan Pokémon rộn ràng.

Đầu tháng 11/2026, một chiếc Airbus A350-900 phủ kín màu pastel xuất hiện trên bầu trời TP.HCM, với Pikachu đang bay giữa đoàn Pokémon và chú rồng cam Dragonite nổi bật ở phần đuôi. Đó là B-18916, tức Pikachu Jet CI2 của hãng China Airlines lần đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Nhóm săn ảnh máy bay Sans Frontieres Aviation Photos (SFAP) mô tả đây là một vị khách siêu hiếm và đã ghi lại những khoảnh khắc máy bay hạ cánh.

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay của Flightradar24, chiếc máy bay thực hiện cặp chuyến CI781 từ Đài Bắc đến TP.HCM và CI782 chiều ngược lại vào hai ngày 6 và 7/11, rồi nhanh chóng quay về đường bay Đài Bắc – Seattle (Mỹ) vào ngày 12 và 13/11. Thông thường, chuyến bay này do máy bay Boeing 777 đảm nhận, nên việc một chiếc máy bay sơn Pokémon xuất hiện ở TP.HCM là điều hiếm có. Giới săn ảnh đã tranh thủ canh sẵn quanh sân bay để lưu lại hình ảnh này.

Ảnh: TOM'S AVIATION

Điều khiến chiếc máy bay trở nên đặc biệt nằm ở bộ cánh. Thân máy bay mang 13 Pokémon gồm Pikachu đang bay, Clefairy, Hoppip, Skiploom, Jumpluff, Dratini, Dragonair, Dragonite, Beautifly, Vivillon, Swablu, Altaria và Cresselia, nối nhau thành một đoàn diễu hành trên nền mây lành và họa tiết gạch hoa kiểu Đài Loan, mang ý nghĩa cầu chúc may mắn. Hoppip dẫn đầu đoàn như biểu tượng của mùa xuân vì máy bay ra mắt vào đầu tháng 4, còn Beautifly và Vivillon là hai Pokémon hình bướm, một lời nhắc đến biệt danh vương quốc bướm của Đài Loan. Dratini cưỡi trên lưng Dragonite, và Dragonite còn được vẽ cỡ lớn ở phần đuôi, cũng là Pokémon đại diện của Pokémon Center TAIPEI.

Bảng màu pastel làm biểu tượng hoa mận truyền thống của hãng trên đuôi càng nổi bật, hành khách có thể thử tìm những Pokémon ẩn trong các hoa văn gạch, và động cơ cũng được giấu một chi tiết nhỏ. Theo hãng, đội ngũ sơn và trang trí gồm 33 người đã thực hiện toàn bộ chiếc máy bay. Chiếc máy bay là sản phẩm hợp tác thiết kế giữa China Airlines và The Pokémon Company, mang chủ đề Flying Out to the World, nghĩa là bay ra thế giới.

Ảnh: Sans Frontieres Aviation

CI2 là người kế nhiệm của Pikachu Jet CI, chiếc Airbus A321neo số hiệu B-18101 ra mắt từ tháng 9/2022 với 11 Pokémon trên nền màu tím như bầu trời trước bình minh. Đó là chiếc máy bay Airbus đầu tiên mang thiết kế Pokémon, và China Airlines cũng là hãng thứ hai ngoài Nhật Bản có máy bay Pokémon, sau Scoot. Ông Fukunaga Susumu, giám đốc của The Pokémon Company, cho biết sự hợp tác giữa hai bên bắt đầu từ năm 2020, giữa lúc đại dịch khiến ngành hàng không rất khó khăn, khi họ đề xuất cho hãng một niềm vui đáng mong chờ sau dịch.

So với người tiền nhiệm, CI2 lớn hơn nhờ dùng thân rộng thay vì thân hẹp, có nhiều nhân vật hơn, 13 so với 11, và bay được các đường dài trong khi CI chủ yếu phục vụ chặng ngắn và trung bình. Tổng giám đốc China Airlines Trần Hán Minh, tên tiếng Anh là Chen Han-ming, cho biết chủ đề bay ra thế giới chính là lý do chiếc máy bay thứ hai được nâng lên A350, để vươn tới những điểm xa hơn như Tokyo và Seattle.

Trải nghiệm trên khoang và cách đón máy bay

Trên khoang, hành khách có thể nhận quà như bút bi hoặc giấy ghi chú Pikachu cùng suất ăn Pokémon dành cho trẻ em, và họa tiết Pokémon kết hợp hoa văn Đài Loan cũng xuất hiện trên khay lót và vỏ gối. Ngày khai thác đầu tiên, cổng lên máy bay được trang trí theo chủ đề Pokémon, và Pikachu cùng Dragonite xuất hiện chào đón khách. Hãng cho biết sẽ dần đưa các vật dụng này lên những chuyến bay chọn lọc tới Phoenix, Sydney, Melbourne, Brisbane, Auckland, Osaka và Bangkok.

Tuyến cố định của CI2 là Đài Bắc - Tokyo Narita với các chuyến CI100 và CI101, cùng Đài Bắc - Seattle với các chuyến CI21 và CI22, còn việc máy bay ghé TP.HCM thuộc dạng điều phối linh hoạt chứ không phải lịch cố định. Vì vậy, ai muốn ngắm hoặc chụp ảnh nên theo dõi số đăng ký B-18916 trên Flightradar24 hoặc FlightAware và các nhóm săn ảnh như SFAP, còn ai muốn bay đúng chiếc máy bay này thì nên kiểm tra loại máy bay trên trang đặt vé của hãng sát ngày bay, vì hãng có thể đổi tàu bay.

Ảnh: MTran

Về thông số, B-18916 là một chiếc Airbus A350-900 dùng hai động cơ Rolls-Royce Trent XWB-84, với cấu hình 306 ghế gồm 32 ghế hạng Thương gia, 31 ghế Phổ thông đặc biệt và 243 ghế Phổ thông. Máy bay chính thức được đưa vào khai thác ngày 2/4/2026, với chuyến thương mại đầu tiên là CI100 từ Đào Viên đến Tokyo Narita.

Dòng A350-900 là máy bay thân rộng đường dài của Airbus, làm chủ yếu từ vật liệu composite sợi carbon, dài khoảng 66,8 mét, sải cánh khoảng 64,8 mét, bay với tốc độ hành trình khoảng Mach 0,85 và có tầm bay công bố vào khoảng 15.000 km tùy cấu hình. China Airlines là hãng Đài Loan (Trung Quốc) đầu tiên khai thác dòng máy bay này từ năm 2016, và hiện dùng nó cho cả các đường bay dài lẫn một số đường bay khu vực như Tokyo, Osaka, Bangkok, Singapore và Jakarta. Máy bay sơn đặc biệt không còn là chuyện lạ trong ngành hàng không, nhưng một chiếc A350 phủ kín nhân vật Pokémon xuất hiện ở TP.HCM vẫn khiến nhiều người thích thú.