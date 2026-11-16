Jollibee mang tham vọng gà rán Philippines đến Australia, dự kiến mở 35 cửa hàng, thách thức McDonald's và KFC

Thương hiệu gà rán nổi tiếng của Philippines lên kế hoạch mở 35 cửa hàng tại Australia trong 5 năm tới, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng quốc tế.

Kế hoạch tiến vào thị trường Australia của chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh hàng đầu Philippines, Jollibee, được dự báo sẽ khiến cuộc cạnh tranh trong ngành công nghiệp thức ăn nhanh tại quốc gia này thêm sôi động. Theo các nhà phân tích, đây là thị trường đang tăng trưởng nhưng cũng phải đối mặt với áp lực lạm phát và sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt.

Mới đây, ông Ernesto Tanmantiong, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Jollibee Foods, đã xuất hiện tại một nhà hàng của thương hiệu này ở thủ đô Manila cùng Thủ tướng Australia Anthony Albanese để công bố kế hoạch mở rộng sang Australia. Cuộc gặp diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Manila.

Theo kế hoạch, Jollibee đã ký các thỏa thuận nhượng quyền nhằm đưa thương hiệu chủ lực nổi tiếng với món gà rán vào thị trường Australia. Doanh nghiệp dự kiến khai trương 35 cửa hàng trong vòng 5 năm tới tại hai bang Victoria và New South Wales, với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 40,5 triệu USD.

Động thái này nằm trong chiến lược mở rộng quy mô toàn cầu của Jollibee Foods. Có trụ sở tại Manila, tập đoàn hiện vận hành hơn 10.700 cửa hàng thuộc 20 thương hiệu tại 33 quốc gia. Doanh nghiệp cũng đang lên kế hoạch tách riêng mảng kinh doanh quốc tế và niêm yết cổ phiếu tại Hong Kong.

"Chúng tôi mong muốn mang những món ăn chất lượng cùng niềm vui ẩm thực đến các cộng đồng trên khắp Australia, trở thành một phần trong những khoảnh khắc thường ngày cũng như những dịp đặc biệt của các gia đình tại đây", ông Tanmantiong cho biết.

Theo khảo sát của Roy Morgan, McDonald's – thương hiệu thường được người Australia gọi thân mật là "Maccas" – hiện là chuỗi thức ăn nhanh được ưa chuộng nhất tại nước này, với trung bình 11,3 triệu khách hàng trong mỗi giai đoạn sáu tháng. Xếp sau lần lượt là KFC, Hungry Jacks (thương hiệu Burger King tại Australia), Domino's Pizza và Subway.

Đáng chú ý, hiện chưa có thương hiệu thức ăn nhanh châu Á nào góp mặt trong top 10 chuỗi nhà hàng được yêu thích nhất tại Australia. Các vị trí còn lại trong danh sách thuộc về chuỗi đồ ăn Mexico Guzman Y Gomez, Red Rooster, Grill'd, Pizza Hut và Oporto.

Thủ tướng Albanese nhận định kế hoạch đầu tư của Jollibee sẽ tạo thêm việc làm, thu hút nguồn vốn và mang lại niềm tự hào cho cộng đồng khoảng 400.000 người Australia gốc Philippines.

Tại Australia, hệ thống cửa hàng của Jollibee sẽ được triển khai thông qua hai đối tác nhượng quyền. Happy Food Group phụ trách vận hành tại bang Victoria, trong khi Lucky Bee Australia đảm nhiệm việc đưa thương hiệu này đến bang New South Wales.

Theo công ty tư vấn BDC Partners, ngành thức ăn nhanh Australia đã mở thêm 250 cửa hàng trong năm 2025, cho thấy sức tăng trưởng đáng kể của thị trường. "Sự mở rộng này phản ánh khả năng chống chịu và đà phát triển liên tục của ngành, bất chấp áp lực chi phí và cạnh tranh gay gắt", BDC Partners nhận định trong báo cáo.

Trong khi đó, Expert Market Research, công ty nghiên cứu thị trường có trụ sở tại Australia, ước tính ngành thức ăn nhanh nước này đạt giá trị 37,95 tỷ AUD trong năm ngoái. Quy mô thị trường được dự báo tăng trưởng với tốc độ kép hằng năm (CAGR) 2,6% trong giai đoạn 2026-2035.

Theo Expert Market Research, đà tăng trưởng được hỗ trợ bởi xu hướng bổ sung các món ăn có nguồn gốc thực vật vào thực đơn, đầu tư mạnh hơn vào hệ thống phục vụ tại quầy và giao hàng tận nhà, cùng nhu cầu ngày càng lớn đối với các mô hình nhà hàng phục vụ nhanh nhưng vẫn chú trọng chất lượng, tốc độ và tính minh bạch về nguồn gốc thực phẩm.

Ông Michael Whitehead, Giám đốc nghiên cứu thị trường thực phẩm, đồ uống và nông nghiệp tại ngân hàng ANZ của Australia, đánh giá Jollibee có nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng chỗ đứng tại thị trường này.

Theo ông, các thành phố lớn như Melbourne và Sydney đặc biệt phù hợp với những thương hiệu thức ăn nhanh châu Á nhờ tập trung đông sinh viên quốc tế đến từ khu vực và các gia đình có mối liên hệ với châu Á.

"Thị hiếu ẩm thực luôn thay đổi theo từng giai đoạn. Trước đây, món Hy Lạp từng là lựa chọn mới lạ, sau đó đến ẩm thực Trung Quốc. Tiếp đến, món Nhật từ một lựa chọn cao cấp trở thành món ăn phổ biến, rồi đến ẩm thực Hàn Quốc. Vậy xu hướng tiếp theo sẽ là gì? Liệu ẩm thực Philippines có thể trở thành làn sóng mới?", ông Whitehead đặt vấn đề.

Vị chuyên gia cũng cho rằng các chuỗi thức ăn nhanh có thể hưởng lợi trong bối cảnh giá thực phẩm tiếp tục leo thang do lạm phát kéo dài.

Dù vậy, triển vọng của ngành không hoàn toàn thuận lợi. Một phân tích của Boston Consulting Group (BCG) cảnh báo áp lực cạnh tranh tại thị trường thức ăn nhanh Australia đang ngày càng lớn. Theo tổ chức này, tổng sản lượng của ngành gần như đi ngang trong 5 năm qua, trong khi phần lớn mức tăng trưởng ghi nhận được dường như đến từ việc điều chỉnh giá bán.

BCG nhận định: "Khi quy mô thị trường không tăng lên, bất kỳ mức tăng trưởng nào của một doanh nghiệp cũng đồng nghĩa với việc giành thị phần từ đối thủ".

Theo Nikkei Asia