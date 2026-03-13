Phần thịt lợn được xem “tốt bậc nhất thế giới” nhưng nhiều người Việt lại lắc đầu chê

Những tác dụng tuyệt vời từ bì lợn

Bì lợn (da heo) vốn quen thuộc trong nhiều món ăn truyền thống, từ nem tai, giò thủ đến các món kho. Tuy nhiên, nhiều người vẫn xem đây là thực phẩm xấu vì nghĩ chứa nhiều mỡ. Trên thực tế, nếu sử dụng đúng cách, bì lợn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng chú ý.

Theo các phân tích dinh dưỡng, bì lợn giàu collagen type I và III, loại protein có vai trò hỗ trợ cấu trúc da, tóc và móng. Tiến sĩ dinh dưỡng Katherine Zeratsky (Mayo Clinic, Mỹ) cho biết: "Collagen trong các sản phẩm từ da động vật có thể góp phần duy trì độ đàn hồi da và hỗ trợ sức khỏe khớp nếu được bổ sung kết hợp cùng chế độ ăn cân bằng".

Ảnh minh họa

Giàu collagen: Đây cũng là lý do collagen từ da heo được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp thực phẩm và dược phẩm.

Tăng cường miễn dịch: Bì lợn còn cung cấp protein và khoáng chất như selenium, kẽm, những vi chất giúp tăng cường miễn dịch và phục hồi mô. Một số nghiên cứu quốc tế cho thấy, các peptide từ da heo có khả năng chống oxy hóa nhẹ, góp phần hạn chế tổn thương tế bào do gốc tự do.

Chứa nhiều giá trị dinh dưỡng : Tiến sĩ , bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội) chia sẻ với Vietnamne t bì lợn tưởng chừng đơn giản nhưng lại chứa nhiều giá trị dinh dưỡng nếu được sử dụng đúng cách. Theo Đông y, bì lợn vị ngọt, mặn, tính bình, có công dụng bổ huyết, thông sữa, mịn da, chống lão hóa.

Tốt cho xương khớp: Bì lợn giàu protein và collagen là những thành phần có vai trò quan trọng đối với cấu trúc sụn khớp, dây chằng và mô liên kết.

Theo quan niệm của y học cổ truyền, bì lợn được xem là thực phẩm dễ ăn, dễ chế biến, có thể bổ sung vào các món canh, món hầm để hỗ trợ gân cốt, đặc biệt phù hợp với người lớn tuổi, người đau nhức khớp hoặc đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương.

Giảm mệt mỏi: Bì lợn có tính mát và được cho là có tác dụng hoạt huyết, dưỡng huyết, cải thiện tình trạng thiếu máu, da xanh xao, hay hoa mắt chóng mặt. Khi khí huyết được điều hòa, cơ thể sẽ cảm thấy khỏe khoắn và ít mệt mỏi hơn.

Tốt cho trí nhớ: Thực phẩm này chứa một lượng vitamin B12. Đây là dưỡng chất cần thiết cho hệ thần kinh và quá trình tạo máu. Việc bổ sung vitamin B12 hỗ trợ chức năng não bộ, góp phần giảm nguy cơ suy giảm trí nhớ.

Ảnh minh họa

Dù có một số lợi ích, bì lợn cũng cần được sử dụng với lượng hợp lý. Nếu ăn quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tăng cholesterol, hình thành mỡ máu cao hoặc gan nhiễm mỡ. Những người đang mắc các bệnh lý tim mạch, rối loạn mỡ máu hoặc tăng huyết áp nên hạn chế ăn bì lợn.

Ngoài ra, bì lợn cần được làm sạch kỹ trước khi chế biến. Nếu còn lông, ký sinh trùng hoặc không được nấu chín kỹ, bì lợn có thể gây rối loạn tiêu hóa, đau bụng hoặc nhiễm khuẩn.

Một vài lưu ý khi dùng bì lợn

Người có mỡ máu cao nên hạn chế ăn bì lợn vì thực phẩm này chứa cholesterol. Khi chế biến, có thể lọc bỏ lớp mỡ bám bên trong bì lợn để giảm bớt hàm lượng chất béo. Ngoài ra, người thừa cân, béo phì, mắc bệnh gout hoặc suy thận cũng được khuyến cáo hạn chế sử dụng loại thực phẩm này.

Bì lợn không phải là nguồn protein hoàn chỉnh, vì vậy cần kết hợp bổ sung protein từ nhiều thực phẩm khác như thịt, cá, trứng, đậu nành… để đảm bảo chế độ dinh dưỡng cân đối.

Khi lựa chọn, người tiêu dùng nên mua bì lợn có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và được xử lý sạch sẽ để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn hoặc mầm bệnh. Không nên chọn bì lợn có màu trắng bất thường do tẩy rửa bằng hóa chất. Bì lợn sạch thường có độ giòn, dai tự nhiên và không có mùi hôi.

Dù mang lại một số lợi ích dinh dưỡng, bì lợn chỉ nên được tiêu thụ ở mức vừa phải và kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng để đảm bảo sức khỏe.

Gợi ý cách làm một số món ngon từ bì lợn

Bì lợn chiên xóc muối ớt

Bì lợn giòn kết hợp vị cay, mặn, ngọt rất ngon miệng chắc chắn khiến bạn ăn hoài không chán. Hương vị khó quên của bì lợn chiên xóc muối ớt đã làm nó trở thành một trong những món ngon từ bì lợn được nhiều người mê.

Nem thính thơm ngon

Sự hòa quyện của các nguyên liệu đã tạo nên món nắm nem ăn vô cùng đã miệng. Có thể nói, nắm nem chính là món ngon từ bì lợn mà bạn có thể ăn chống ngán trong bữa cơm hoặc làm món nhậu đãi chồng.

Bì lợn xào hành tỏi

Bì lợn xào hành tỏi là một món ngon làm từ bì lợn mà bạn có thể chế biến để thỉnh thoảng nhâm nhi. Bì lợn giòn kết hợp với vị ngọt tự nhiên của hành tây, vị cay của ớt và mùi thơm của hành tỏi chắc chắn sẽ khiến bạn ngất ngây khi thưởng thức.

Gỏi bì lợn đu đủ

Gỏi bì lợn đu đủ với hương vị bùi bùi, béo béo rất dễ ăn. Nếu bạn chưa biết chế biến món gì hôm nay thì hãy thử ngay món làm từ bì lợn này nhé, chắc chắn cả nhà bạn sẽ thích mê.

Bì lợn chiên giòn mắm tỏi