Bé 12 tuổi nhập viện nguy kịch vì được ông bà cho ăn món “vạn người mê” thay cơm

Một trường hợp bé trai tại Hà Nam, Trung Quốc mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối, có thể do thói quen lạm dụng đồ uống có đường và thực phẩm siêu chế biến trong thời gian dài.

Cụ thể, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sụt cân nhanh và đau bụng dữ dội. Kết quả chẩn đoán tại bệnh viện địa phương cho thấy khối u đã di căn đa ổ trong khoang bụng kèm hiện tượng cổ trướng (tích tụ dịch). Điều đáng nói, các bác sĩ Bệnh viện Thành phố Trịnh Châu mô tả tình trạng của bệnh nhân là "cực kỳ nghiêm trọng", theo China Times.

Khai thác tiền sử bệnh được biết cậu bé được ông bà nuôi dưỡng từ nhỏ. Do nuông chiều, chế độ ăn uống của em gần như không có sự kiểm soát của người lớn. Cậu uống nước có gas và trà sữa gần như mỗi ngày, thậm chí tiêu thụ đồ ăn vặt thay cho cơm.

Bé 12 tuổi mắc ung thư ruột giai đoạn cuối vì thường xuyên ăn vặt và uống nước có gas. Ảnh minh họa.

Sau khi thăm khám và khai thác tiền sử bệnh các bác sĩ lưu ý chế độ ăn uống cực đoan này nếu duy trì trong thời gian dài sẽ làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tạo ra môi trường viêm mạn tính và làm tăng nguy cơ tăng sinh tế bào ruột bất thường.

Trước khi nhập viện, bệnh nhi đã xuất hiện các triệu chứng như tiêu chảy và chán ăn. Tuy nhiên, gia đình lầm tưởng đây là bệnh viêm dạ dày thông thường và tự ý cho trẻ dùng thuốc tại nhà. Chỉ đến khi trẻ bị xuất huyết trực tràng và đau bụng cấp, gia đình mới đưa đi cấp cứu.

Theo giới y khoa nhận định dù đồ uống có đường và thực phẩm siêu chế biến không phải là nguyên nhân trực tiếp duy nhất gây ung thư, tuy nhiên việc tiêu thụ chúng trong thời gian dài có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng chất xơ và gây rối loạn chức năng đường ruột. Khi kết hợp với các thói quen như lười vận động và thức khuya, nguy cơ mắc các bệnh lý về đường ruột sẽ tăng lên đáng kể. Một số chuyên gia cũng khuyến nghị những bệnh nhân trẻ tuổi như trường hợp trên vẫn cần tầm soát thêm các yếu tố di truyền, vốn có thể bị kích hoạt nhanh hơn bởi chế độ ăn uống kém khoa học.

Trước đó, theo cảnh báo của Trung tâm Khoa học vì quyền lợi công chúng Mỹ (CSPI), thành phần của hai loại nước giải khát có gas họ kiểm nghiệm được đều chứa nồng độ cao chất gây ung thư viết tắt là 4-MIE. Thử nghiệm của các nhà khoa học cho thấy, hóa chất này có thể gây ra ung thư phổi, gan, tuyến giáp và bệnh bạch cầu ở chuột.

Chuyên gia gợi ý giải pháp giúp trẻ "cai" đồ uống có gas

Từ những trường hợp trẻ em “nghiện” đồ ăn nhanh, nước ngọt có ga dẫn tới nhiều hệ lụy sức khỏe, các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo cha mẹ cần sớm điều chỉnh thói quen ăn uống của trẻ.

Việc tiêu thụ thường xuyên các loại đồ uống có gas không chỉ làm tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa mà còn khiến trẻ hình thành thói quen ăn uống thiếu lành mạnh.

Theo bác sĩ Lê Quang Hào, Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam, để giúp trẻ giảm dần và không còn thèm đồ uống có gas, cha mẹ nên áp dụng một số nguyên tắc sau:

Chế độ ăn lành mạnh: Xây dựng thực đơn cân bằng, giàu dinh dưỡng, đa dạng hương vị trong bữa ăn hằng ngày của trẻ. Có thể thay thế nước ngọt có gas bằng nước trái cây tươi, nước thảo mộc hoặc các loại đồ uống tự nhiên để kích thích vị giác và giúp trẻ hình thành thói quen uống lành mạnh.

Loại bỏ dần dần nước có gas: Để trẻ tránh xa nước có gas cần loại bỏ dần ra khỏi bữa ăn hàng ngày, lưu ý tránh việc cấm không cho trẻ uống, vì rất dễ dẫn đến việc trẻ chống đối, lén uống khi không có sự giám sát của gia đình. Có thể thay thế bằng việc tạo cho trẻ thói quen uống sữa, uống nước trái cây ép hoặc các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên khác có lợi cho sức khỏe.

Thường xuyên vận động: Tăng cường các hoạt động thể chất, ngoài giờ học trên trường lớp cần cho con tham gia thêm các hoạt động ngoại khoá, chịu khó giao tiếp cùng con cái, lắng nghe chia sẻ của con từ đó dễ dàng chỉ bảo cho trẻ.