Nhiều phụ nữ mê ăn mè đen mỗi ngày để đẹp tóc, bổ máu nhưng lại bỏ qua những rủi ro sức khỏe này

Trong những năm gần đây, mè đen trở thành một “thực phẩm vàng” được nhiều phụ nữ yêu thích. Từ mè đen rang, bột mè đen cho đến chè mè đen hay sữa mè đen, không ít người tin rằng ăn loại hạt này mỗi ngày có thể giúp tóc đen bóng, bổ máu và tăng cường sức khỏe.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng dù mè đen chứa nhiều dưỡng chất tốt, việc ăn quá nhiều trong thời gian dài cũng có thể mang lại một số rủi ro sức khỏe mà nhiều người thường bỏ qua.

Mè đen là loại hạt giàu dinh dưỡng, chứa nhiều chất béo tốt, protein thực vật, vitamin E, sắt và chất chống oxy hóa. Chính vì vậy, nó thường được xem là thực phẩm có lợi cho da, tóc và sức khỏe tổng thể.

Theo BSCKII Huỳnh Tấn Vũ – Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (cơ sở 3), chia sẻ trên báo VTC News, mè đen chứa nhiều chất béo tốt và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, vì hàm lượng dầu khá cao nên việc ăn quá nhiều trong thời gian dài có thể khiến hệ tiêu hóa phải hoạt động quá tải.

Những vấn đề phổ biến khi tiêu thụ quá nhiều mè đen

- Ăn quá nhiều mè đen có thể gây khó chịu tiêu hóa

Trong 100g mè đen có thể chứa lượng chất béo rất cao, cùng với đó là hàm lượng chất xơ đáng kể. Với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, đặc biệt là người bị viêm dạ dày hoặc rối loạn tiêu hóa, việc ăn quá nhiều mè đen có thể gây ra các triệu chứng như đầy bụng, khó tiêu, đau bụng hoặc tiêu chảy.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị mỗi ngày chỉ nên ăn một lượng nhỏ mè đen, khoảng 1-2 thìa nhỏ. Ăn quá nhiều không những không giúp tăng thêm lợi ích mà còn khiến hệ tiêu hóa phải hoạt động quá tải.

- Có thể làm tăng gánh nặng cho túi mật

Hàm lượng chất béo cao trong mè đen cũng khiến cơ thể cần tiết ra nhiều mật hơn để tiêu hóa. Nếu ăn quá nhiều trong thời gian dài, túi mật phải co bóp thường xuyên để xử lý lượng chất béo này.

Đối với những người có tiền sử sỏi mật hoặc viêm túi mật, việc ăn quá nhiều mè đen có thể làm tăng nguy cơ đau túi mật hoặc khiến các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn.

Đặc biệt, với những người có chế độ ăn vốn đã nhiều dầu mỡ, việc bổ sung thêm lượng lớn mè đen có thể khiến cơ thể phải xử lý lượng chất béo vượt mức cần thiết.

- Có thể ảnh hưởng đến cân bằng nội tiết

Một số nghiên cứu cho thấy mè đen chứa phytoestrogen - hợp chất thực vật có cấu trúc tương tự estrogen trong cơ thể.

Khi tiêu thụ ở mức vừa phải, phytoestrogen có thể mang lại một số lợi ích nhất định. Tuy nhiên, nếu sử dụng với lượng lớn trong thời gian dài, các hợp chất này có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng hormone.

Với những phụ nữ có vấn đề liên quan đến nội tiết như u xơ tử cung, tăng sản tuyến vú hoặc rối loạn nội tiết, việc ăn quá nhiều mè đen có thể khiến tình trạng bệnh trở nên phức tạp hơn.

Ngay cả ở phụ nữ khỏe mạnh, việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chứa phytoestrogen cũng có thể khiến chu kỳ kinh nguyệt bị ảnh hưởng, gây ra tình trạng kinh nguyệt không đều hoặc tăng cảm giác khó chịu trong kỳ kinh.

- Nguy cơ tăng cân nếu ăn quá nhiều

Trong 100g mè đen có thể chứa hơn 500 calo - mức năng lượng tương đương với nhiều thực phẩm giàu tinh bột. Vì vậy, nếu ăn mè đen thường xuyên mà không kiểm soát khẩu phần, lượng calo dư thừa có thể khiến cân nặng tăng lên.

Điều này đặc biệt đáng lưu ý với những phụ nữ đang cố gắng giảm cân nhưng lại sử dụng mè đen như một “thực phẩm lành mạnh” mà không giới hạn lượng ăn.

Ăn mè đen thế nào cho hợp lý?

Dù có một số rủi ro nếu sử dụng quá mức, mè đen vẫn là loại thực phẩm bổ dưỡng khi được ăn đúng cách.

Các chuyên gia khuyến nghị nên sử dụng mè đen với lượng vừa phải, kết hợp cùng chế độ ăn đa dạng để đảm bảo cơ thể nhận đủ các nhóm dinh dưỡng khác nhau.

Ngoài ra, những người có vấn đề về tiêu hóa, túi mật hoặc rối loạn nội tiết nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng mè đen thường xuyên.

Việc kết hợp mè đen với các thực phẩm lành mạnh khác như ngũ cốc nguyên cám, sữa chua hoặc trái cây có thể giúp bữa ăn cân bằng hơn và tránh tình trạng dư thừa dinh dưỡng.

Thay vì coi mè đen như một “thần dược” và ăn mỗi ngày với lượng lớn, các chuyên gia khuyên rằng nên duy trì chế độ ăn đa dạng, cân bằng giữa các nhóm thực phẩm.

Bởi trên thực tế, sức khỏe tốt không đến từ một loại thực phẩm duy nhất mà đến từ lối sống lành mạnh và chế độ dinh dưỡng hợp lý trong thời gian dài.