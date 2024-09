Ông trùm Hip-hop của nước Mỹ Sean "Diddy" Combs bị bắt

Rapper tai tiếng này đã bị Cục Điều tra An ninh của Mỹ bắt giữ tại Park Hyatt New York sau bản cáo trạng của bồi thẩm đoàn. Một nguồn tin của Page Six cho biết: "Ông trùm nhạc Hip-hop đã hoàn toàn hợp tác và tự nguyện đến New York để chuẩn bị cho các cáo buộc".

Cũng theo nguồn tin của Page Six, các cáo buộc hiện vẫn chưa rõ ràng. Sean "Diddy" Combs dự kiến sẽ bị đưa ra xét xử tại tòa án liên bang Manhattan vào thứ Ba (giờ Mỹ).

Marc Agnifilo, luật sư của Combs, đã viết trong một tuyên bố sau khi ông trùm Hip-hop bị bắt: "Chúng tôi thất vọng với quyết định theo đuổi những gì chúng tôi tin là một vụ truy tố bất công đối với ông Combs của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ. Sean "Diddy" Combs là một biểu tượng âm nhạc, một doanh nhân tự thân, một người đàn ông yêu gia đình và là một nhà từ thiện đã được chứng minh, người đã dành 30 năm qua để xây dựng một đế chế, yêu thương con cái và nỗ lực nâng cao cộng đồng người da màu".

(Ảnh: AP)

"Ông ấy là một người không hoàn hảo nhưng không phải là tội phạm. Đáng khen là ông Combs đã hợp tác rất nhiều với cuộc điều tra này và ông đã tự nguyện chuyển đến New York vào tuần trước để chuẩn bị cho những cáo buộc này" - Agnifilo nói thêm - "Xin hãy hoãn phán quyết của mình cho đến khi có đầy đủ bằng chứng. Đây là hành động của một người đàn ông vô tội không có gì phải che giấu và ông ấy mong muốn được minh oan trước tòa".

Sean "Diddy" Combs (54 tuổi) đã bị cáo buộc về hành vi tình dục sai trái kể từ khi bạn gái cũ của ông trùm này là ca sĩ Casandra "Cassie" Ventura (38 tuổi) kiện anh vì tội hiếp dâm và bạo hành thể xác vào tháng 11 năm 2023. Ventura, tuyên bố rằng rapper I'll Be Missing You thường xuyên ngược đãi và hành hạ cô, bao gồm cả cáo buộc ép cô quan hệ tình dục với mại dâm nam, trong suốt mối quan hệ kéo dài 10 năm của họ.

Nữ ca sĩ Me & U cũng cáo buộc Combs đã cưỡng hiếp cô vào năm 2018 trước khi họ chính thức chấm dứt mối quan hệ.

Vào thời điểm đó, Combs đã phủ nhận các cáo buộc chống lại mình. Tuy nhiên, một đoạn phim giám sát đã được tung ra vào tháng 5 năm nay. Video này ghi lại toàn cảnh ông trùm âm nhạc này ngược đãi Ventura tại một khách sạn vào tháng 3 năm 2016.

Sau vụ kiện của Ventura, một số nạn nhân bị cáo buộc khác đã lên tiếng, bao gồm Joi Dickerson-Neal - người tuyên bố Combs đã cưỡng hiếp và chuốc thuốc cô khi cô còn là sinh viên đại học tại Đại học Syracuse vào năm 1991. Liza Gardner cũng cáo buộc Combs cưỡng hiếp cô vào đầu những năm 1990 khi cô 16 tuổi, theo báo cáo của Rolling Stone.

Ngoài những cáo buộc trên, Sean "Diddy" Combs cũng phải đối mặt với một số vụ kiện khác cáo buộc anh ta về tội hiếp dâm tập thể, buôn bán tình dục và tống tiền.