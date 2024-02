Nóng: 1 sao nam bị cảnh sát bắt giữ khẩn, còng tay áp giải ngay sau khi nhận 3 giải Grammy

Lễ trao giải danh giá Grammy 2024 đã chính thức diễn ra và khép lại ở Los Angeles vào sáng ngày 5/2 (theo giờ Việt Nam). Một trong những khoảnh khắc gây sốc tại sự kiện này là việc rapper Killer Mike bị cảnh sát bắt giữ, còng tay và áp giải ngay sau khi vừa nhận 3 giải thưởng Grammy.

Theo nguồn tin của Variety, Killer Mike bị bắt trong lúc đang ăn mừng chiến thắng ở hậu trường. Khi bị đưa đi khỏi khu vực lễ trao giải, Killer Mike phối hợp với cảnh sát, không có bất kỳ hành động chống đối nào. Theo sát nam rapper còn có một số người thuộc ban tổ chức sự kiện.

Hình ảnh rapper Killer Mike bị cảnh sát còng tay, áp giải rời khỏi lễ trao giải Grammy gây xôn xao dư luận

Sau đó, phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết nguyên nhân Killer Mike bị bắt là vì nam rapper này đã xô xát với 1 nhân viên an ninh tại sự kiện, gây ra sự hỗn loạn bên trong Crypto.com Arena - nơi diễn ra lễ trao giải. Killer Mike bị tạm giữ trong 1 phòng an ninh ở gần địa điểm tổ chức sự kiện. Chiều 5/2 (giờ Việt Nam), trên Variety, luật sư của Killer Mike xác nhận nam rapper đã được trả tự do: "Anh ấy đã ra ngoài và sẽ ăn mừng chiến thắng của mình vào tối nay".

Cuộc vui chiến thắng của Killer Mike bị gián đoạn khi nam rapper này bị cảnh sát còng tay và đưa đi khỏi lễ trao giải Grammy sau cuộc xô xát với nhân viên an ninh sự kiện

Killer Mike, tên thật là Michael Render. Tại Grammy lần thứ 66, nam rapper giành được 3 giải gồm Trình diễn rap xuất sắc nhất, Ca khúc rap xuất sắc nhất và Album rap xuất sắc nhất, với album phòng thu mang tên Michael phát hành vào năm 2023. Đây là chiến thắng Grammy cá nhân đầu tiên của Killer Mike kể từ khi anh được vinh danh ở hạng mục Màn trình diễn rap xuất sắc nhất của 1 bộ đôi hoặc nhóm vào năm 2003. Năm 2018, sản phẩm âm nhạc của Killer Mike cũng có tên trong đề cử Bài hát rap hay nhất năm tại Grammy.

Tại lễ trao giải Grammy lần thứ 66, Killer Mike giành được 3 chiếc "kèn vàng"

Nguồn: Variety