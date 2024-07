Truyền thông quốc tế đưa tin vào ngày 14/7 (giờ châu Âu), rapper đình đám Wiz Khalifa đã bị cảnh sát bắt ngay tại concert vì tội tàng trữ cần sa. Khi trình diễn trên sân khấu lễ hội âm nhạc Beach Please! tại Romania, rapper See You Again công khai hút điếu cần sa. Cảnh sát đã nhanh chóng áp giải nam rapper khỏi sự kiện này.

Sau khi thẩm vấn, cảnh sát xác định Wiz Khalifa tàng trữ 18 gram cần sa và tiêu thụ 1 lượng cần sa khác quấn trong điếu thuốc trên sân khấu. Wiz Khalifa bị buộc tội nhưng đã được tại ngoại sau đó, dù vậy, cảnh sát vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra vụ việc. Tại Romania, cần sa bị coi là chất cấm nguy hiểm, tội tàng trữ có thể bị phạt 10 năm tù giam.

Nam rapper châm lửa hút cần sa ngay trên sân khấu

Cảnh sát đã nhanh chóng áp giải Wiz Khalifa khỏi sự kiện

Trên trang cá nhân, rapper See You Again chia sẻ: "Buổi diễn tối qua thật tuyệt vời. Tôi không có ý thiếu tôn trọng đất nước Romania khi châm lửa hút cần trên sân khấu. Họ rất tôn trọng và thả tôi đi. Tôi sẽ sớm quay trở lại và không mang theo cần sa".

Wiz Khalifa có tên thật là Cameron Jibril Thomaz, anh sinh năm 1987 tại Mỹ. Năm 2006, rapper chính thức bước chân vào làng nhạc với album đầu tay Show And Prove. Các hit đình đám của của Wiz Khalifa có thể kể đến như Black And Yellow, Work Hard, Play Hard và Young, Wild & Free... Đến năm 2015, tên tuổi nam rapper bùng nổ toàn cầu với siêu hit See You Again, hát cùng Charlie Puth.

Wiz Khalifa lắm tài nhưng cũng nhiều tật. Đây không phải lần đầu tiên Wiz Khalifa vướng rắc rối với chất cấm. Nam rapper từng công khai bản thân rất yêu thích cần sa và dành 10.000 USD (253 triệu đồng) mỗi tháng mua chất gây nghiện. Trong năm 2012, Wiz Khalifa từng 2 lần bị bắt vì sử dụng và tàng trữ chất kích thích trái phép. Đến năm 2014, nam rapper bị bắt ngay tại cửa máy bay vì mang 0,5 gram cần sa.

Siêu hit See You Again hát cùng Charlie Puth đưa tên tuổi Wiz Khalifa nổi tiếng toàn cầu

Nguồn: Page Six

https://kenh14.vn/rapper-dinh-dam-bi-bat-khan-vi-hut-can-sa-ngay-tren-san-khau-20240715153937489.chn