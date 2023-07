Khán giả Việt quá đỉnh: Hàng nghìn người hát vang hit tỷ view See You Again cùng Charlie Puth, tạo nên khoảnh khắc không thể nào quên!

Vừa qua siêu sao quốc tế Charlie Puth đã chính thức có mặt tại đại nhạc hội 8Wonder và chiêu đãi người hâm mộ Việt Nam hàng loạt những bản hit đình đám. Trong đó không thể không nhắc tới một số ca khúc "đinh" trong sự nghiệp của Charlie Puth như We Don't Talk Anymore, See You Again, Attention, Loser,... Đặc biệt trong màn trình diễn ca khúc cuối cùng - See You Again, hàng nghìn khán giả đã hát vang cùng Charlie Puth tạo nên một khoảnh khắc nổi da gà, gây ấn tượng mạnh mẽ không thể nào quên.

Clip hàng nghìn khán giả tại 8Wonder hòa giọng cùng Charlie Puth với ca khúc See You Again

Chỉ với vài nốt giai điệu từ cây đàn piano do Charlie Puth thể hiện, các khán giả đã không ngừng hò reo phấn khích xen lẫn xúc động khi được tận mắt thưởng thức siêu sao quốc tế biểu diễn. Xuyên suốt màn trình diễn, Charlie Puth đã đệm đàn, còn khán giả tại 8Wonder hát toàn bộ bài hát từ đầu đến cuối như hát thay luôn phần của ca sĩ.



Giây phút ấy khiến cộng đồng mạng theo dõi qua sóng trực tiếp cũng phải "nổi da gà" vì quá ấn tượng. Điểm xuyết màn trình diễn, Charlie Puth cũng có những nốt lên tông khoe giọng hát nội lực đầy ngọt ngào.

Trước đó tại 8Wonder, Charlie Puth đã mang đến cho khán giả những ca khúc nằm trong tour diễn The Charlie Live Experience. Anh còn hào hứng cho biết: "Trải nghiệm đầu tiên của tôi tại Việt Nam thật đặc biệt". Và chắc chắn, sự hiện diện của Charlie Puth tại Việt Nam cũng đã đem lại cho người hâm mộ những dư vị cảm xúc khó có thể diễn tả hết bằng lời.

Charlie Puth hòa giọng cùng hàng nghìn khán giả Việt Nam với ca khúc See You Again

Có những khoảnh khắc anh dừng hát để đệm đàn cho các khán giả Việt

Clip full màn trình diễn See You Again của Charlie Puth tại 8Wonder

Có thể nói siêu nhạc hội 8Wonder tại VinWonder Nha Trang tối 22/7 vừa qua là một trong những sự kiện âm nhạc quốc tế hoành tráng nhất từ đầu năm tới đây. Với sự đầu tư công phu, hoành tráng và vô cùng chỉn chu từ mọi khâu dù là nhỏ nhất, 8Wonder đã dành cho khán giả những trải nghiệm chưa từng có khi tham gia một lễ hội âm nhạc mang tầm quốc tế.

Không những vậy, trang thiết bị từ âm thanh, ánh sáng cho đến món quà đặc biệt như màn bắn pháo hoa ở cuối chương trình càng chạm đến cảm xúc của những khán giả may mắn có mặt tại siêu nhạc hội 8Wonder. Sau sự kiện này, chắc chắn những khoảnh khắc ấy vẫn sẽ còn được người hâm mộ ghi nhớ và nhắc lại rất nhiều lần nữa.