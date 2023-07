Nổi da gà nghe Charlie Puth hát We Don't Talk Anymore và See You Again, thổ lộ: "Trải nghiệm đầu tiên tại Việt Nam thật đặc biệt"

Một trong những tiêu điểm trong set diễn của Charlie Puth tại 8Wonder chắc chắn phải kể đến tiết mục We Don't Talk Anymore. Anh không hát bài hát này riêng lẻ mà kết hợp thành bản mashup vô cùng tài tình với ca khúc Slo Motion. Charlie Puth cho biết bản mashup này chính là cách anh nói về 2 thái cực của một cuộc tình: lúc mới yêu và sau khi chia tay.

Charlie Puth chia sẻ về We Don't Talk Anymore

Charlie Puth trình diễn hit đình đám tại 8Wonder

We Don't Talk Anymore có thể xem là một trong những hit có độ nhận diện cao nhất của anh tại Việt Nam. Không có gì ngạc nhiên khi hàng nghìn cùng đồng ca thuộc lòng, tạo nên cảnh tượng rất ấn tượng. Charlie Puth trước tình cảm của khán giả tại 8Wonder cũng hạnh phúc chia sẻ: "Trải nghiệm đầu tiên của tôi tại Việt Nam thật đặc biệt".



Xuyên suốt màn trình diễn, anh cũng chiêu đãi khán giả bằng những màn độc tấu piano ngẫu hứng nhưng giàu cảm xúc. Chỉ có duy nhất Charlie Puth, giọng hát và ban nhạc hỗ trợ, anh vừa kể chuyện, vừa trình diễn đầy cuốn hút.Con người nghệ sĩ của Charlie Puth càng được khắc hoạ rõ nét, liên tục đưa khán giả từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Sân khấu Charlie Puth kết thúc với màn encore See You Again, bản hit lớn nhất trong sự nghiệp nam ca sĩ. Vốn là một ca khúc đầy cảm động, khung cảnh Charlie Puth thả hồn vào từng câu hát, khán giả hoà ca trong biển ánh sáng là một khoảnh khắc tuyệt đẹp. Pháo hoa rợp trời đã khép lại trọn vẹn set diễn của Charlie Puth.

Charlie Puth kết màn với encore See You Again