Hồ Ngọc Hà thăng hoa với màn trình diễn cùng nhạc cụ, cháy hết mình tại 8Wonder

Đại tiệc âm nhạc đẳng cấp 8Wonder tại VinWonders (Nha Trang) đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng khi quy tụ dàn sao đình đám từ trong nước đến quốc tế như Charlie Puth, Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn, AMEE, Hieuthuhai, MONO… Các sân khấu bùng nổ, hoành tráng không kém gì festival quốc tế tại 8Wonder đã đem đến những trải nghiệm khó quên, mãn nhãn cho khán giả tham dự.

Là một trong những cái tên đình đám góp mặt tại sự kiện, màn trình diễn set nhạc điện tử cực cháy của Hồ Ngọc Hà đã góp phần "đốt cháy" bầu không khí tại 8Wonder.

Màn trình diễn bùng nổ của Hồ Ngọc Hà tại 8Wonder

Chỉ vừa những giây đầu tiên của đoạn intro giới thiệu vang lên, khán giả đã vô cùng phấn khích, liên tục hò reo cổ vũ trước sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà. Dù đã là bà mẹ 3 con nhưng nữ ca sĩ tiếp tục khiến người xem phải choáng ngợp với vóc dáng thon gọn, săn chắc cùng nhan sắc mặn mà, cuốn hút.

Đến với 8Wonder, Hồ Ngọc Hà đã trình diễn loạt hit gắn liền với tên tuổi như Chơi Vơi, Xin Hãy Thứ Tha, Cô Đơn Trên Sofa, Keep Me In Love, được phối lại hoàn toàn mới khiến người xem không khỏi thích thú, hứng khởi. "Nữ hoàng giải trí" đã không khiến người hâm mộ phải thất vọng với khả năng hát live ổn định, tự tin song song với vũ đạo mạnh mẽ, đẹp mắt.

Hồ Ngọc Hà trình diễn loạt hit "đốt cháy" bầu không khí

Đặc biệt, sân khấu Cô Đơn Trên Sofa dành riêng cho chương trình được nữ ca sĩ trình diễn kết hợp với vũ đoàn đu dây nghệ thuật đã nhận được sự cổ vũ, hò reo của đông đảo khán giả. Bên cạnh đó, Hồ Ngọc Hà còn đem đến một sân khấu đầy hoành tráng, bùng nổ với màn trình diễn cùng nhạc cụ - đàn keyboard cho ca khúc Xin Hãy Thứ Tha. Bản phối mới của nhạc sĩ Hoài Sa cùng màn chơi keyboard từ Hà Hồ đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng khán giả khi ai nấy đều ngân nga theo giai điệu bản hit nổi tiếng.

Hồ Ngọc Hà khiến khán giả bất ngờ với màn trình diễn cùng đàn keyboard

Phần pháo hoa hiệu ứng kết màn đã khiến bầu không khí như vỡ oà, bùng cháy. Có thể, thấy, loạt sân khấu quyến rũ, nóng bỏng của Hồ Ngọc Hà tại 8Wonder đã để lại nhiều dấu ấn khó quên trong lòng khán giả tham dự, không hổ danh là một trong những ngôi sao hàng đầu showbiz.

Sân khấu hoành tráng của Hồ Ngọc Hà tại 8Wonder