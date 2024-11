Đề cử giải Grammy 2025 và "Chiếc vé về tuổi thơ" của John Legend

Theo Billboard, nam ca sĩ nổi tiếng là một trong những ứng cử viên được đề cử của Grammy 2025 hạng mục album nhạc thiếu nhi hay nhất với My Favorite Dream.

“My Favorite Dream chiếm một vị trí rất đặc biệt trong trái tim tôi. Đây là album nhạc thiếu nhi đầu tiên của tôi, được truyền cảm hứng từ chính trái tim của gia đình chúng tôi. Làm việc cùng với Sufjan Stevens tài năng đáng kinh ngạc đã biến giấc mơ này thành hiện thực theo những cách mà tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được” - John Legend chia sẻ trên Instagram. Anh cũng gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức giải thưởng Grammy vì đã ghi nhận công sức lao động và dành sự chào đón đối với tân binh của thế giới nhạc thiếu nhi. "Những đề cử này không chỉ dành cho tôi và gia đình tôi - mà còn dành cho tất cả những ai tin vào phép màu của âm nhạc, gia đình, sự gắn kết và tình yêu” - nam ca sĩ bày tỏ.

Hình bìa album nhạc thiếu nhi của John Legend - My Favourite Dream (Ảnh: Columbia Records)

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn với Vogue, John Legend cho biết My Favorite Dream là một album tập trung vào những bài hát ru và âm nhạc dành cho trẻ em. Đối với nam ca sĩ, dự án này đại diện cho cơ hội để anh tạo dấu ấn riêng biệt của mình vào một thể loại không thực sự được chú ý hiện nay. Anh cũng nhấn mạnh rằng, album nhạc thiếu nhi được thiết lập với một tiêu chuẩn về sự xuất sắc trong âm nhạc và chất lượng âm thanh như anh vẫn luôn áp dụng cho bất kỳ album nào khác của mình.

Ý tưởng hình thành cho album nhạc thiếu nhi của John Legend đến từ khi anh chia sẻ trên Instagram đoạn video ngắn ghi lại cảnh chơi đàn piano theo bài hát từ món đồ chơi của con. Đoạn video mang lại sự phấn khích cho người hâm mộ và họ mong muốn John Legend có thêm nhiều bài hát thiếu nhi hơn nữa.

Bốn người con nhỏ là nguồn cảm hứng cho John Legend khi thực hiện album nhạc thiếu nhi (Ảnh: Instagram)

"Tôi không muốn chỉ hát lại những bài hát đã có sẵn mà cần tạo ra thứ gì đó mới, bởi vì tôi là một nhạc sĩ và yêu thích viết bài hát. Vì vậy, tôi coi đó là một thử thách để viết những bài hát ru mới. Tôi ngồi bên đàn piano và bắt đầu lập danh sách các chủ đề mà mình muốn nói đến, tất cả những điều tôi nói với con mình, những thông điệp để truyền cảm hứng cho con, an ủi, khuyến khích, nhắc nhở con... Đó là những ý tưởng khởi đầu cho các bài hát" - John Legend cho biết.

Hơn cả một sản phẩm âm nhạc, My Favorite Dream là kỷ niệm đặc biệt của John Legend với các thành viên trong gia đình. Vợ và hai con của anh góp giọng trong các ca khúc. Bìa album là bức hình của chính nam ca sĩ khi còn nhỏ do người thân chụp.

Cùng nhận được đề cử Grammy 2025 hạng mục Nhạc thiếu nhi với John Legend còn có Divinity Roxx, Lucky Diaz, Lucy Kalantari và Rock for Children.

John Legend được biết tới là một trong số ít những nghệ sĩ sở hữu cả 4 giải thưởng danh giá nhất của nước Mỹ, gọi tắt là EGOT, bao gồm: Emmy, Grammy, Oscar và Tony. Nam nghệ sĩ từng mang bản hit All of Me tới Việt Nam trình diễn trong sự kiện trao giải vào năm 2022.