Ông lớn Trung Quốc vung tiền lì xì, tặng trà sữa miễn phí dịp Tết Nguyên đán: Nghệ thuật "câu khách" là đây!

Các ông lớn công nghệ Trung Quốc như Alibaba, Tencent và Baidu đang đổ hàng trăm triệu USD vào các chiến dịch tiếp thị rầm rộ, đồng thời chạy đua ra mắt các mô hình AI mới trước thềm Tết Nguyên đán.

Trước thềm Tết Nguyên đán – kỳ nghỉ lễ quan trọng nhất trong năm, các "gã khổng lồ" trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc đang kích hoạt một chiến dịch marketing quy mô lớn. Từ việc phát lì xì tiền mặt kỹ thuật số đến tặng trà sữa trân châu miễn phí, các doanh nghiệp này đang nỗ lực hết mình để đưa AI chạm đến mọi ngóc ngách đời sống người dân.

Khi chatbot AI đi phát lì xì và đặt trà sữa

Lì xì đỏ là truyền thống không thể thiếu trong dịp Tết của người Trung Quốc. Ngày nay, truyền thống này đã được "số hóa" mạnh mẽ thông qua mạng xã hội và các ứng dụng thanh toán. Năm nay, người phát lì xì không chỉ là người thân, bạn bè mà còn là các chatbot AI.

Alibaba đã "chơi lớn" khi cam kết chi tới 3 tỷ nhân dân tệ (khoảng 431 triệu USD) thông qua chatbot Qwen. Ứng dụng này vừa cập nhật tính năng "agentic" (tác vụ ủy thác), cho phép người dùng đặt đồ ăn hoặc mua vé tàu chỉ bằng vài câu lệnh đơn giản.

Từ tuần này, người dùng Qwen có thể đặt trà sữa với giá "tượng trưng" 0,01 nhân dân tệ (gần như miễn phí) và nhận thêm phiếu giảm giá khi mời bạn bè tải ứng dụng.

Chỉ sau 9 giờ triển khai, Qwen công bố đã tiếp nhận tới 10 triệu đơn hàng, tự tin khẳng định đã "lập kỷ lục trong lịch sử mua sắm bằng AI toàn cầu". Tại nhiều thành phố, hình ảnh các quán trà sữa bị vây kín bởi đội ngũ shipper đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Không kém cạnh, chatbot Yuanbao của Tencent cũng tuyên bố chi 1 tỷ nhân dân tệ (140 triệu USD) cho chiến dịch tiếp thị theo mô hình lan truyền: người dùng chia sẻ liên kết ứng dụng cho bạn bè để nhận lì xì từ vài xu đến 55 nhân dân tệ (khoảng 200 nghìn đồng). Nhờ đó, Qwen và Yuanbao đã nhanh chóng leo lên vị trí dẫn đầu danh sách ứng dụng được tải nhiều nhất trên App Store tại Trung Quốc.

Trong khi đó, Doubao của ByteDance – chatbot phổ biến nhất hiện nay – sẽ xuất hiện với tư cách nhà tài trợ tại Gala Đêm Giao thừa của Đài Truyền hình Trung ương (CCTV). Đây là chương trình có tỷ lệ người xem cao gấp nhiều lần so với Super Bowl của Mỹ.

Thời điểm vàng để "phổ cập" AI

Theo ông Shenghao Bai, nhà phân tích tại Counterpoint Research, Tết Nguyên đán là "thời điểm vàng" để tương tác kỹ thuật số. Khi công việc và học tập tạm dừng, người tiêu dùng có xu hướng cởi mở hơn với các trào lưu mới. Đặc biệt, những buổi sum họp gia đình là chất xúc tác hoàn hảo để các ứng dụng công nghệ lan truyền từ người trẻ sang người già.

Lịch sử đã chứng minh sức mạnh của marketing dịp Tết: Năm 2014, WeChat Pay đã "lật đổ" thế độc quyền của Alipay chỉ sau một đêm nhờ tính năng lì xì điện tử. Năm ngoái, DeepSeek cũng tạo nên một cơn địa chấn khi ra mắt các mô hình AI hiệu năng cao với chi phí cực thấp ngay dịp Tết, trở thành niềm tự hào công nghệ của người dân xứ tỷ dân.

Với việc các công cụ như ChatGPT hay Gemini bị chặn tại Trung Quốc, thị trường nội địa trở thành sân chơi riêng của các doanh nghiệp trong nước. Thay vì chỉ là công cụ hỗ trợ công việc, các phòng thí nghiệm AI đang nỗ lực biến chatbot thành "người bạn đồng hành" hằng ngày.

Do người dùng Trung Quốc chưa có thói quen trả phí thuê bao, các hãng ưu tiên chiến lược thu hút lượng người dùng khổng lồ trước, sau đó mới tính đến chuyện kiếm tiền từ quảng cáo và thương mại điện tử.

Bên cạnh cuộc chiến quà tặng, giới công nghệ còn chứng kiến cuộc đua ra mắt sản phẩm mới. Sự thành công của DeepSeek một năm trước đã thúc đẩy các đối thủ như Moonshot AI, StepFun và Alibaba liên tục nâng cấp mô hình. Kimi K2.5 của Moonshot AI gần đây đã vươn lên vị trí thứ tư trên nền tảng OpenRouter nhờ khả năng hiểu hình ảnh vượt trội.

Các chuyên gia nhận định, làn sóng ra mắt dồn dập này phần lớn là để "đón đầu" sự xuất hiện của DeepSeek V4 – mô hình chủ lực dự kiến ra mắt vào đúng dịp Tết. Tiezhen Wang từ nền tảng Hugging Face chia sẻ: "Sự chú ý là tài sản quý giá nhất. Các công ty hiểu rằng nếu để DeepSeek V4 ra mắt trước, mọi nỗ lực của họ sau đó sẽ bị lu mờ hoàn toàn."

Việc các "ông lớn" chi bộn tiền cho marketing không chỉ là cuộc đấu đá nội bộ mà còn giúp nâng cao nhận thức về AI cho cả những nhóm đối tượng như người cao tuổi hay nông dân – những người vốn chưa thấy động lực để sử dụng công nghệ này. Khi rào cản được phá bỏ, toàn bộ hệ sinh thái AI của Trung Quốc sẽ được hưởng lợi.