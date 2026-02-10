Con người thật sau bức ảnh nữ thần học đường khiến dân mạng mê mẩn

Được biết, ảnh được chụp vào năm 1976, khi đó ông 16 tuổi và đang tham gia một sự kiện văn hóa ở trường. Bức ảnh nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, kéo theo hàng loạt bình luận bày tỏ sự bất ngờ trước diện mạo khác lạ của mangaka nổi tiếng.

Chú thích ảnh

Trong các bài đăng lan truyền, không ít cư dân mạng dành lời khen cho vẻ ngoài “xinh đẹp”, “đáng yêu” của Araki Hirohiko. Thậm chí có người cho biết nếu không được chú thích sẵn, họ khó có thể nhận ra đây là tác giả của một trong những bộ manga nổi tiếng Nhật Bản với những nét vẽ độc đáo.

Tuy nhiên, bức ảnh đang được lan truyền thực chất là phiên bản đã qua chỉnh sửa màu. Ảnh gốc vốn là ảnh đen trắng, được chụp từ nhiều năm trước và sau đó được chỉnh sửa lại để phù hợp với thẩm mỹ hiện đại trên mạng xã hội. Dù vậy, điều này dường như không làm giảm sức hút của bức ảnh.

Nhiều ý kiến cho rằng, ngay cả trong phiên bản gốc đen trắng, đường nét khuôn mặt và thần thái của Araki Hirohiko vẫn toát lên vẻ mềm mại, thanh tú hiếm thấy. Chính sự đối lập giữa hình ảnh đời thường thời trẻ và phong cách sáng tác càng khiến cộng đồng mạng thêm phần thích thú.

Hiện tại, bức ảnh vẫn tiếp tục được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, trở thành đề tài bàn luận sôi nổi của cộng đồng yêu manga.