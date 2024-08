Ông hoàng nhạc Trot Lim Young Woong lập kỷ lục mới

Kênh Youtube Lim Young Woong hiện có 1,65 triệu người đăng ký với nhiều video có lượt view cao. Nổi bật nhất phải kể đến Now I Only Trust You và The Story of an Old Couple in Their 60s. Những video phổ biến này đã góp phần vào cột mốc ấn tượng mà kênh đạt được.



Sinh năm 1991, Lim Young Woong sở hữu giọng hát ngọt ngào, ngoại hình điển trai, hình tượng nghiêm túc. Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2016 với vai trò là một ca sĩ hát ballad. Tuy nhiên, Lim Young Woo đã sớm nhận ra mình phù hợp với nhạc Trot, một dòng nhạc truyền thống lâu đời nhất của Hàn Quốc, khi giành chiến thắng trong một cuộc thi hát do đài KBS tổ chức vào cuối năm 2016. Cùng năm đó, anh kí hợp đồng với Mulgogi Music, công ti quản lí hiện tại, và ra mắt một số đĩa đơn nhưng không gây được tiếng vang.

Lim Young Woong sở hữu ngoài hình điển trai và hình tượng nghiêm túc (Ảnh: Asia arts)

Sự nghiệp của Lim Young Woong bắt đầu khởi sắc khi trở thành quán quân cuộc thi Mr Trot của TV Chosun vào năm 2020. Trust in Me sản phẩm âm nhạc đầu tiên Lim Young Woong phát hành với tư cách là Mr Trot đã đánh bại How You Like That của Black Pink giành vị trí số 1trên tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước. Sự kiện này đã khiến ngôi sao 31 tuổi trở thành chủ đề tìm kiếm của người hâm mộ trong suốt một thời gian dài.

Với sự nổi tiếng ngày càng tăng, Lim Young Woong đã được bình chọn vào top 10 nhân vật khiến "Hàn quốc chuyển động". Nam ca sĩ được xem là đã khuấy động văn hoá fandom ở những người trên 40 tuổi. Đây là đối tượng khán giả khá trầm lắng. Age of Hero câu lạc bộ người hâm mộ của Lim Young Woong đang được đánh giá là mạnh nhất làng giải trí xứ kim chi.

Kênh Youtube của anh đã vượt mốc 2,56 tỷ lượt xem (Ảnh: All Kpop)

Nam ca sĩ vừa kết thúc thành công chuyến lưu diễn toàn quốc mang tên IM HERO. Ngày 28/8 tới anh sẽ ra mắt bộ phim ca nhạc IM HERO – THE STADIUM.