Nói đến idol nữ hot nhất hiện tại, Jang Wonyoung chắc chắn là cái tên được nhiều fan điểm danh đầu tiên. Nữ thần nhóm IVE liên tục trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn, với cơn mưa lời khen cho nhan sắc ngày càng thăng hạng, thái độ kính nghiệp và kỹ năng sân khấu hoàn thiện.

Vừa qua, IVE cùng Jang Wonyoung có màn "chào sân" lễ hội âm nhạc quốc tế đại thành công tại Lollapalooza Chicago 2024. Sự tự tin, năng động của "công chúa Kpop" ở trời Tây khiến dân tình mê mẩn không thôi.

Jang Wonyoung rực rỡ trên sân khấu quốc tế Lollapalooza Chicago

Visual xứng danh "công chúa Kpop"

Cơn sốt Lollapalooza chưa qua, Jang Wonyoung lần nữa "phá đảo" MXH với màn đu trend "Have you seen my boyfriend" siêu cuốn. Người hâm mộ gọi đùa, Jang Wonyoung là đang "công khai tìm bạn trai". Trước hàng triệu fan theo dõi trên TikTok, Jang Wonyoung khiến ai nấy đều tự mình ứng cử làm nửa kia của cô nàng. 

Jang Wonyoung tìm bạn trai với trend "Have you seen my boyfriend"

Thần thái nổi bật cùng visual càng nhìn càng yêu, Jang Wonyoung chỉ đu trend vui vui cũng đủ làm fan tan chảy. Từng cử chỉ của "công chúa Kpop" đều như hớp hồn người xem. Trend "Have you seen my boyfriend" vốn có phần ngầu lòi, nổi loạn nhưng khi Jang Wonyoung tái hiện, người xem lại vô cùng thích thú trước sự tinh nghịch, đáng yêu cô nàng truyền tải.

Chỉ với một cái nháy mắt, Jang Wonyoung đã thu về hàng triệu lượt xem. Video kể trên gây sốt kênh TikTok nhóm IVE, nhận về hàng trăm nghìn lượt yêu thích chỉ sau ít phút đăng tải.

Jang Wonyoung khiến dân tình không thể rời mắt

Cái nháy mắt đốn tim fan

Cách đây không lâu, Jang Wonyoung cũng tạo bão với màn "đu trend" Espresso. Điểm cộng visual giúp cô nàng chinh phục dễ dàng những xu hướng hot nhất với giới trẻ. Giữ hình ảnh nghiêm ngặt, nỗ lực của Jang Wonyoung "hái quả ngọt" khi mỗi lần xuất hiện đều được khen ngợi không thôi. Cô nàng "Vicky may mắn" của Kpop được ví như hiện tượng mạng thế hệ mới, làm gì cũng dễ dàng lên chiếm lĩnh nền tảng.



Nhan sắc và body thăng hạng gây sốt của Jang Wonyoung trong sự kiện gần đây

Nét tinh nghịch nhưng kiêu kỳ hiếm thấy của mỹ nhân sinh năm 2004