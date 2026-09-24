Ông chủ SN 1972 cầm 1.000 USD về Việt Nam làm nên chuỗi cà phê vừa được trả giá 21.000 tỷ: Xuất thân nghèo khó, từng tính bán cho Starbucks

Sau thương vụ trị giá 2.300 tỷ đồng vừa được công bố, VTI sẽ nâng sở hữu tại Highlands Coffee lên 51% và nắm quyền kiểm soát chuỗi cà phê này. Đứng phía sau VTI là David Thái - doanh nhân Việt kiều đã gắn với Highlands từ những ngày đầu.

Ngày 23/9, Jollibee Foods Corporation công bố công ty con JSF Investments đã ký thỏa thuận bán 11% cổ phần tại SF Vung Tau Joint Stock Company - pháp nhân nắm giữ Highlands Coffee tại Việt Nam - cho Công ty CP Quốc tế Việt Thái (VTI).

Giá trị thương vụ là 2.300 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất các điều kiện cần thiết, VTI sẽ nâng tỷ lệ sở hữu từ 40% lên 51% và chính thức nắm quyền kiểm soát Highlands Coffee, trong khi Jollibee giảm xuống 49%.

Mức giá này tương ứng định giá 100% vốn chủ sở hữu Highlands Coffee khoảng 800 triệu USD, tức hơn 21.000 tỷ đồng.

Đứng sau VTI là David Thái, tên Việt Nam là Thái Phi Điệp. Ông sinh năm 1972 tại Việt Nam, năm 1979 cùng gia đình sang Mỹ định cư và lớn lên tại Seattle, bang Washington - cũng là nơi Starbucks ra đời.

David Thái từng kể mình xuất thân trong một gia đình không khá giả. Thời đi học, trong khi nhiều bạn bè có điều kiện tốt hơn, ông phải đi bộ đến trường và tiết kiệm từ những thứ nhỏ nhất. Sau thời gian học quản trị kinh doanh tại Đại học Washington, ông quyết định trở lại Việt Nam khi còn khá trẻ.

Trở về Việt Nam với vỏn vẹn 1.000 USD

Theo những chia sẻ trước đây của David Thái, khi trở lại Việt Nam vào giữa thập niên 1990, ông chỉ mang theo chưa tới 1.000 USD. Ông học tiếng Việt, tìm hiểu văn hóa và từng làm phiên dịch trước khi bước vào lĩnh vực cà phê.

Những trải nghiệm kinh doanh đầu tiên không hoàn toàn thuận lợi. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn đặt nền móng cho con đường sau này của ông.

Năm 1998, VTI được thành lập. Một năm sau, Highlands Coffee ra đời với tham vọng xây dựng một thương hiệu cà phê gắn với Việt Nam.

Từ Highlands, hoạt động của VTI dần mở rộng sang ăn uống, tiêu dùng và bán lẻ. Hệ sinh thái doanh nghiệp có sự hiện diện của nhiều thương hiệu như Highlands Coffee, Phở 24, ALDO, The Coffee Bean & Tea Leaf và Paris Baguette, với các hình thức sở hữu hoặc vận hành khác nhau.

Đáng chú ý, năm 2011, VTI mua lại Phở 24 - chuỗi do doanh nhân Lý Quý Trung sáng lập. Sau đó Phở 24 được đưa vào cấu trúc hợp tác giữa VTI và Jollibee. Đến tháng 5/2023, toàn bộ tài sản vận hành Phở 24 được chuyển sang East-West Restaurant Concepts, công ty con 100% thuộc VTI.

Với Highlands Coffee, bước ngoặt lớn đến vào năm 2012 khi Jollibee tham gia đầu tư. Tập đoàn Philippines ban đầu chi khoảng 25 triệu USD để sở hữu cổ phần trong hệ thống của VTI, trước khi nâng tỷ lệ tại pháp nhân nắm Highlands lên 60%.

Dù Jollibee trở thành cổ đông chi phối, David Thái vẫn tiếp tục gắn bó với hoạt động điều hành chuỗi.

Từng suýt bán Highlands cho Starbucks

Một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất được David Thái chia sẻ công khai vào năm 2025 là Highlands Coffee từng đứng trước khả năng được bán cho Starbucks.

Khi Starbucks chuẩn bị vào Việt Nam, hai bên đã có thời gian đàm phán kéo dài nhiều tháng. David Thái cho biết từng cân nhắc thương vụ, nhưng cuối cùng quyết định không bán khi nhận thấy Highlands có thể không còn là ưu tiên nếu về chung hệ thống với tập đoàn cà phê Mỹ.

Ông tiếp tục lựa chọn phát triển Highlands như một thương hiệu gắn với Việt Nam.

Trong lần hiếm hoi chia sẻ sâu về hành trình kinh doanh, David Thái cũng tiết lộ ông chưa từng rút tiền khỏi Highlands và chưa từng chia cổ tức cho bản thân dù chỉ một USD. Thay vào đó, tiền kiếm được từ những hoạt động khác lại tiếp tục được đầu tư vào chuỗi cà phê này.

“Tôi kiếm tiền ở nơi khác, rồi đổ tất cả vào Highlands”, David Thái từng chia sẻ.

Ông cũng từng tự nhận mình là “con nhà nghèo”, với giấc mơ ban đầu chỉ là có một công việc tốt, kiếm đủ tiền phụng dưỡng cha mẹ, giúp đỡ anh chị em và chăm lo cho gia đình. Sau này, khi những mục tiêu đó dần trở thành hiện thực, David Thái cho biết tham vọng của ông chuyển sang xây dựng những sản phẩm có thể đại diện cho Việt Nam và vươn ra thị trường quốc tế.

Sau gần ba thập kỷ, Highlands Coffee đã phát triển thành một hệ thống quy mô lớn. Dến cuối tháng 6 đạt 1.062 cửa hàng, chủ yếu tại Việt Nam. Trong đó, 928 cửa hàng do doanh nghiệp trực tiếp vận hành và 134 điểm nhượng quyền.

Hiệu quả kinh doanh cũng tăng mạnh. Quý I/2026, Highlands ghi nhận EBITDA khoảng 297 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ, trong khi tổng doanh số toàn hệ thống tăng 27,5%.

Sang quý II, EBITDA tăng lên khoảng 440,4 tỷ đồng, cao hơn 70,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số toàn hệ thống tăng 46,7%, còn doanh số tại các cửa hàng hiện hữu ở Việt Nam tăng 11,5%.