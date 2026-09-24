Có gì trong hành trình dành riêng cho chủ thẻ SACOMBANK Visa tại The Siren World Opens 2026?

Cùng một sân khấu, cùng một đêm nhạc, nhưng hành trình đến những khoảnh khắc bùng nổ có thể rất khác. Từ lối check-in ưu tiên, những khoảng nghỉ được chuẩn bị riêng đến vị trí siêu gần Siren Stage, SACOMBANK Visa đang hé lộ cách chủ thẻ sẽ tận hưởng The Siren World Opens 2026 ngay từ trước khi sân khấu sáng đèn.

Bỏ qua khoảng chờ

The Siren World Opens 2026 của Starbucks sẽ diễn ra ngày 25–26/09 tại Công viên Sáng Tạo (TP.HCM). Đồng hành với vai trò Nhà tài trợ Bạch Kim (Platinum Sponsor), SACOMBANK Visa mang đến chuỗi trải nghiệm dành cho chủ thẻ xuyên suốt lễ hội – từ lúc bước vào sự kiện đến khi hòa mình vào âm nhạc.

Khác biệt đầu tiên bắt đầu ngay tại lối vào. Fast-track dành riêng cho chủ thẻ SACOMBANK Visa giúp rút ngắn thời gian check-in, trước khi dẫn vào Tunnel Experience với hiệu ứng ánh sáng nổi bật – điểm check-in mở màn cho hành trình tại lễ hội.

Thay vì dành nhiều thời gian chờ đợi, chủ thẻ có thể nhanh chóng bước vào không khí sự kiện và dành nhiều thời gian hơn cho những điều mình muốn tận hưởng.

Thêm một khoảng chill

Trước khi đêm nhạc chính thức bắt đầu, khu vực trải nghiệm SACOMBANK Visa là điểm dừng đáng chú ý để chủ thẻ khám phá và thưởng thức những món đồ uống Starbucks độc quyền chỉ có tại sự kiện, tham gia Stamp Station, check-in và nhận bộ quà siêu hot gồm Concert Kit từ Starbucks cùng Gift Kit từ SACOMBANK Visa.

Những hoạt động trước giờ diễn nhờ đó không còn đơn thuần là khoảng chờ, mà trở thành một phần không thể thiếu của một cuộc vui trọn vẹn.

Rút ngắn khoảng cách

Khi Siren Stage lên nhạc, với những chủ thẻ sở hữu vé Fan Zone hoặc VIP, vị trí ngay trước sân khấu đưa người xem đến gần hơn với nghệ sĩ, đồng thời hòa mình trực tiếp vào bầu không khí âm nhạc và ánh sáng bùng nổ của chương trình.

Từ lối vào, những điểm dừng trước giờ diễn đến vị trí thưởng thức âm nhạc, các quyền lợi được kết nối thành một hành trình dành riêng cho chủ thẻ SACOMBANK Visa Bạch Kim.

Cơ hội cuối để "khóa" vé tại booth SACOMBANK Visa trong sự kiện

Khi The Siren World Opens 2026 chỉ còn tính bằng ngày, cơ hội nhập hội vẫn chưa khép lại. Trong hai ngày diễn ra sự kiện, khách hàng chưa có vé có thể ghé booth SACOMBANK Visa, đăng ký mở thẻ tín dụng trực tiếp để có cơ hội nhận vé cùng các quyền lợi theo chương trình.

Khách hàng mở mới đủ điều kiện còn có thể nhận hoàn tiền đến 600.000 đồng; đồng thời tiếp cận các ưu đãi hoàn tiền và giảm đến 30% tại hàng trăm đối tác mua sắm, ẩm thực, du lịch, giải trí và sức khỏe.*