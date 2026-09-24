Nợ xấu 2 triệu đồng thì mất bao lâu được xóa trên CIC?

Bà Phương đã thanh toán toàn bộ khoản nợ cũ và thắc mắc trong thời gian bao lâu lịch sử nợ xấu được xóa trên hệ thống thông tin tín dụng (CIC).

Gửi câu hỏi trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, công dân Mai Hồng Phương thắc mắc:

"Năm 2016, tôi đứng tên mua điện thoại trả góp tại công ty tài chính cho người bạn, nhưng người bạn sau đó đã không tất toán khoản vay. Do thay đổi số điện thoại, tôi không nắm được thông tin, dẫn đến việc phát sinh khoản nợ xấu khoảng 2 triệu đồng.

Vừa qua, khi làm hồ sơ vay tín chấp tại ngân hàng, tôi nhận được thông báo từ chối do vướng nợ xấu. Ngay sau đó, tôi đã chủ động liên hệ với công ty tài chính để thanh toán toàn bộ số tiền còn thiếu và đã nhận được hóa đơn điện tử xác nhận hoàn tất nghĩa vụ trả nợ.

Tôi xin hỏi, sau khi đã thanh toán toàn bộ khoản nợ cũ thì trong thời gian bao lâu lịch sử nợ xấu của tôi được xóa trên hệ thống thông tin tín dụng (CIC)? Việc tôi đã có hóa đơn điện tử xác nhận tất toán khoản vay có đủ điều kiện để ngân hàng xem xét, phê duyệt lại hồ sơ vay vốn hay không?"

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 15/2023/TT-NHNN ngày 05/12/2023 thông tin tiêu cực (thông tin lịch sử nợ xấu) của khách hàng tại các tổ chức tín dụng được CIC cung cấp trong thời gian tối đa 05 năm kể từ ngày kết thúc.

Do đó, CIC không có cơ sở để xóa thông tin lịch sử nợ xấu của khách hàng.

Việc cấp tín dụng cho khách hàng vay là quyền tự chủ của các tổ chức tín dụng, tùy thuộc khẩu vị rủi ro và chính sách riêng biệt của từng tổ chức tín dụng; thông tin lịch sử tín dụng do CIC cung cấp để tổ chức tín dụng tham khảo, không phải là yếu tố duy nhất quyết định đến khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng tại các tổ chức tín dụng.

Bà Phương đã có tài khoản trên ứng dụng "CIC Credit Connect", CIC khuyến nghị bà đăng nhập tài khoản trên ứng dụng để chủ động kiểm tra thông tin, điểm tín dụng của bản thân và tiếp cận các sản phẩm tín dụng chính thức của các tổ chức tín dụng.