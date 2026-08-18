"Ông chú 60 tuổi" sở hữu body 6 múi như thanh niên, bí quyết gây tò mò

Ở tuổi 60, nhiếp ảnh gia Chuando Tan vẫn sở hữu ngoại hình trẻ trung như ngoài 20, vóc dáng săn chắc và nguồn năng lượng đáng ngưỡng mộ nhờ những thói quen đơn giản được ông duy trì suốt nhiều thập kỷ.

Ở tuổi 60, nhiếp ảnh gia Singapore Chuando Tan vẫn sở hữu vóc dáng săn chắc và diện mạo trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Ông cho rằng bí quyết không nằm ở một phương pháp thần kỳ, mà ở những thói quen được duy trì bền bỉ suốt nhiều thập kỷ.

Ngày 9/8, CNA điểm lại những khoảnh khắc gây chú ý trên Internet tại Singapore trong năm 2026. Đáng chú ý, loạt ảnh mừng sinh nhật tuổi 60 của nhiếp ảnh gia kiêm cựu người mẫu Chuando Tan được nhắc đến như một trong những hình ảnh gây tò mò.

Nhiều năm qua, Tan thường xuyên khiến mạng xã hội chú ý bởi vẻ ngoài trẻ trung, thân hình săn chắc và nguồn năng lượng dường như không thay đổi theo tuổi tác. Tài khoản Instagram của ông hiện có hơn 1,7 triệu người theo dõi.

Đằng sau hình ảnh "người đàn ông không tuổi" không phải một công thức bí truyền. Tan duy trì những nguyên tắc quen thuộc về tập luyện, ăn uống và nghỉ ngơi trong thời gian dài.

Tập luyện từ tuổi 20

Tan bắt đầu tập gym từ năm 20 tuổi, thời điểm ông bước vào nghề người mẫu. Sau nhiều thập kỷ, vận động vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống của ông.

Các bài tập của Tan tập trung vào rèn sức mạnh và duy trì thể lực, gồm squat, deadlift, đẩy ngực, kéo xà, đẩy tạ qua đầu cùng các bài cardio. Ông thường tập khoảng 3 buổi mỗi tuần, mỗi buổi không quá 90 phút.

Ngay cả khi không đến phòng gym, Tan vẫn cố gắng duy trì những hình thức vận động nhẹ và các bài cardio cơ bản. Với ông, điều quan trọng không phải tập luyện quá sức trong thời gian ngắn mà là duy trì thói quen đều đặn.

Đây cũng là điểm đáng chú ý trong câu chuyện của Tan: ngoại hình hiện tại không phải kết quả của một chế độ cấp tốc, mà là thành quả của nhiều năm chăm sóc cơ thể.

Ăn uống đơn giản, ưu tiên thực phẩm ít chế biến

Bên cạnh tập luyện, Tan đặc biệt quan tâm đến chế độ ăn. Theo The Straits Times, ông hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và ưu tiên những nguyên liệu ít qua xử lý như thịt bò, ức gà và rau củ.

Khi nấu ăn tại nhà, Tan thường sử dụng ít dầu, chủ yếu là dầu ô liu nguyên chất. Mật ong, việt quất, tỏi và hành tây cũng thường xuất hiện trong thực đơn.

Những món ông yêu thích không hoàn toàn bị loại bỏ. Chẳng hạn, Tan vẫn ăn sầu riêng nhưng kiểm soát lượng ăn.

"Tôi nghĩ những thói quen ăn uống này đã góp phần tạo nên tôi của ngày hôm nay", Tan chia sẻ.

Nhìn vào chế độ sinh hoạt của ông, có thể thấy "bí quyết trẻ lâu" không nhất thiết đồng nghĩa với việc theo đuổi một thực đơn khắt khe hay loại bỏ hoàn toàn những món ăn yêu thích. Điều quan trọng hơn là cách ăn uống được duy trì lâu dài và phù hợp với cơ thể.

Không chạy đua với tuổi tác

Ở tuổi 60, Tan cũng không đặt mục tiêu phải giữ vẻ ngoài trẻ trung bằng mọi giá. Thay vào đó, ông muốn bước vào giai đoạn mới với nhịp sống chậm hơn.

Trong những năm tới, nhiếp ảnh gia Singapore mong muốn giảm bớt công việc, dành thêm thời gian cho cuộc sống cá nhân và tiếp tục duy trì sức khỏe.

"Tôi muốn sống chậm lại, tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh và làm những điều mình thích", ông nói.

Có lẽ đây mới là điều đáng chú ý phía sau hình ảnh "người đàn ông không tuổi": Tan không cố phủ nhận tuổi tác. Ông tập trung vào việc giữ cho cơ thể khỏe mạnh, năng động và duy trì những thói quen tốt trong thời gian dài.

Ở tuổi 60, Chuando Tan có thể vẫn khiến người khác ngạc nhiên vì vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật. Nhưng phía sau những bức ảnh gây chú ý ấy là một công thức không quá xa lạ: tập luyện đều đặn, ăn uống có chừng mực, ngủ nghỉ hợp lý và kiên trì trong nhiều năm.

Với nhiếp ảnh gia Tan quyết để "trẻ lâu" không phải tìm cách quay ngược thời gian, mà là giữ cho cơ thể đủ khỏe để tận hưởng từng giai đoạn của cuộc đời.

(t/h Dân Trí, Tri Thức)