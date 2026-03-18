Ôn lại 4 cách diện quần ống rộng, chị em sẽ mặc đẹp không đối thủ trong mùa hè tới

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để những chiếc quần ống rộng "lên ngôi" nhờ sự thoải mái, thoáng mát và khả năng biến hóa linh hoạt. Không chỉ giúp người mặc dễ chịu trong thời tiết oi bức, quần ống rộng còn mang đến vẻ ngoài phóng khoáng, thời thượng nếu biết cách phối đồ hợp lý. Dưới đây là 4 công thức đơn giản nhưng hiệu quả, giúp bạn mặc đẹp với quần ống rộng suốt mùa hè.

Áo trắng và quần jeans suông

Sự kết hợp giữa áo trắng và quần jeans suông luôn là lựa chọn an toàn nhưng chưa bao giờ nhàm chán. Áo trắng mang đến cảm giác tinh khôi, nhẹ nhàng, trong khi quần jeans suông lại tạo nên nét cá tính và năng động. Khi đi cùng nhau, hai món đồ này tạo nên một tổng thể hài hòa, phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ đi làm đến dạo phố.

Bạn có thể chọn áo thun trắng đơn giản để tạo vẻ ngoài trẻ trung, hoặc áo sơ mi trắng để tăng phần thanh lịch. Với quần jeans suông, nên ưu tiên những gam màu xanh sáng hoặc xanh nhạt để phù hợp với không khí mùa hè. Một đôi sneaker trắng hoặc sandal tối giản sẽ là điểm kết thúc hoàn hảo cho set đồ này.

Áo hai dây và quần ống rộng

Không gì "chuẩn hè" hơn sự kết hợp giữa áo hai dây và quần ống rộng. Đây là công thức mang đến vẻ ngoài mát mẻ, gợi cảm nhưng vẫn tinh tế nếu biết cân bằng hợp lý. Áo hai dây giúp khoe trọn bờ vai và xương quai xanh, trong khi quần ống rộng tạo sự kín đáo vừa đủ, giúp tổng thể không bị quá táo bạo.

Bạn có thể chọn áo hai dây chất liệu lụa hoặc cotton để tăng cảm giác nhẹ nhàng. Những gam màu trung tính như trắng, be, hoặc pastel sẽ giúp set đồ trông dịu mắt và dễ phối hơn. Với quần ống rộng, các chất liệu mềm như linen hoặc đũi là lựa chọn lý tưởng vì vừa thoáng khí vừa tạo độ rũ đẹp.

Để tăng thêm điểm nhấn, bạn có thể phối cùng thắt lưng mảnh hoặc một chiếc vòng cổ đơn giản. Nếu muốn kín đáo hơn, hãy khoác thêm áo sơ mi mỏng bên ngoài – vừa thời trang vừa tiện lợi khi di chuyển trong môi trường có điều hòa.

Áo sơ mi và quần ống rộng

Áo sơ mi và quần ống rộng là bộ đôi dành cho những ai yêu thích phong cách thanh lịch nhưng vẫn muốn giữ sự thoải mái trong mùa hè. Không còn là hình ảnh cứng nhắc như trong môi trường công sở truyền thống, sự kết hợp này ngày nay được biến tấu đa dạng hơn, trẻ trung và dễ tiếp cận hơn.

Bạn có thể chọn sơ mi oversized để tạo cảm giác phóng khoáng, hoặc sơ mi dáng ngắn để tôn lên vòng eo. Khi phối cùng quần ống rộng, nên sơ vin một phần hoặc toàn bộ để tổng thể trông gọn gàng hơn. Những gam màu như xanh nhạt, trắng, hoặc họa tiết kẻ sọc sẽ giúp bộ trang phục thêm phần sinh động.

Chất liệu cũng đóng vai trò quan trọng. Sơ mi linen hoặc cotton mỏng sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn trong thời tiết nóng bức. Kết hợp cùng giày loafers, sandal quai mảnh hoặc thậm chí là sneaker đều phù hợp, tùy vào phong cách bạn muốn hướng đến.

Áo blouse và quần ống rộng

Nếu bạn muốn thêm chút nữ tính và mềm mại vào phong cách mùa hè, áo blouse kết hợp với quần ống rộng là lựa chọn đáng thử. Áo blouse thường có thiết kế điệu đà hơn với các chi tiết như tay bồng, bèo nhún hoặc cổ vuông, giúp tạo điểm nhấn cho tổng thể trang phục.

Khi phối cùng quần ống rộng, sự mềm mại của áo blouse sẽ cân bằng với phom dáng rộng rãi của quần, tạo nên một vẻ ngoài hài hòa và thanh lịch. Bạn có thể chọn blouse màu sáng hoặc họa tiết hoa nhí để tăng cảm giác mùa hè, kết hợp cùng quần trơn màu để tránh rối mắt.

Một mẹo nhỏ là nên chọn quần có cạp cao để tôn dáng, đặc biệt khi mặc cùng blouse dáng ngắn hoặc sơ vin. Phụ kiện như túi xách nhỏ, sandal quai mảnh hoặc giày bệt sẽ giúp hoàn thiện phong cách nhẹ nhàng, nữ tính.

Công thức này rất phù hợp cho những buổi hẹn hò, cà phê cuối tuần hoặc những dịp cần một vẻ ngoài chỉn chu nhưng không quá trang trọng.

