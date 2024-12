"Ở Việt Nam không có gì là không có": Vị khách Tây tiêu sạch tiền khi đến địa điểm này ở TP.HCM

Đến Việt Nam, các vị khách Tây không chỉ bị ấn tượng bởi các địa điểm danh lam thắng cảnh mà đôi khi, ngay chính những địa điểm bình dị, thân thuộc với cuộc sống người Việt lại trở thành điều thu hút họ nhất. Như mới đây, một anh chàng Tây đã chia sẻ về một địa điểm tại TP.HCM đã khiến anh đi "shopping quên lối về". Và không đâu xa, đó chính là Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông.

Vị khách Tây quá ấn tượng khi ghé đến Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông

Với người dân TP.HCM, Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông là địa điểm không quá xa lạ. Nơi đây còn được gọi là chợ An Đông, với kiểu bày bán hàng theo mô hình giống như các khu chợ truyền thống ở Việt Nam - điều khác biệt với các trung tâm thương mại thông thường.

Đặc biệt, lý do khiến vị khách Tây này bị ấn tượng là bởi nơi này khiến cho anh cảm thấy "ở Việt Nam không có gì là không có". Mặc dù điều này nghe hơi phóng đại một chút, nhưng nó lại nói lên một điều rất rõ ràng rằng tại Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông có quá nhiều mặt hàng đa dạng.

Không những vậy, khi chia sẻ video này, vị khách Tây còn nhấn mạnh: "Ra đây một lần là hết tiền một tháng". Có vẻ như anh chàng đã "shopping" quá mê mải, và điều đó cũng cho thấy vị khách Tây này thích thú địa điểm này tới mức nào. Trước chia sẻ của anh chàng, các cư dân mạng cũng tỏ ra thích thú, có người còn tò mò muốn biết anh đã "shopping" những gì ở đây tới mức hết sạch tiền cả tháng như vậy.

Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông bán rất nhiều mặt hàng đa dạng

Bên trong địa điểm này được bố trí như các khu chợ truyền thống

Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông (còn thường được gọi là chợ An Đông) là một trong những khu chợ truyền thống lâu đời bậc nhất ở quận 5 (TP.HCM). Tại đây bán rất nhiều mặt hàng đa dạng với mức giá phải chăng, là điểm đến mua sắm của nhiều người dân thành phố. Bên cạnh những mặt hàng gia dụng, quần áo..., tại Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông còn có những hàng ăn được đánh giá là ngon, bổ, rẻ...

(Ảnh: Trung tâm Thương mại Dịch vụ An Đông)

(Nguồn: TikTok @daioii)

Châu Anh