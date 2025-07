Hà Nội lọt Top 10 thành phố văn hóa hấp dẫn du khách nhất thế giới

Mới đây , Time Out đã công bố 10 thành phố văn hóa hấp dẫn du khách nhất thế giới, thu hút sự quan tâm của những tín đồ xê dịch. Tạp chí này cho biết, có hơn 18.500 du khách tham gia khảo sát và mỗi thành phố đều được chấm điểm dựa trên các tiêu chí như chất lượng, giá cả dịch vụ văn hóa...

Ảnh: Khánh Huy

Trong đó, Hà Nội vinh dự được xếp thứ 9 trong danh sách, đồng thời cũng là đại diện châu Á có thứ hạng cao nhất.

Thủ đô của Việt Nam được nhận xét là một thành phố quyến rũ, có sự kết hợp giữa hiện đại và cổ điển. Du khách có thể ghé phố đi bộ gần khu phố cổ để thưởng thức những buổi biểu diễn đường phố miễn phí của các nghệ sĩ tự do hay đắm chìm trong âm nhạc cùng các ban nhạc địa phương mới nổi tại Hanoi Rock City.

Đô thị đặc biệt này cũng là thành phố có giá cả phải chăng nhất trong danh sách. 82% người dân địa phương bày tỏ sự hài lòng về mức chi tiêu hợp lý.

"Hà Nội là một thành phố có vẻ đẹp quyến rũ, với lịch sử hơn 1.000 năm. Như một nhà văn từng viết, điều quyến rũ của Hà Nội nằm ở vẻ hiện đại, trẻ trung nhưng cũng không tách rời quá khứ", Time Out nhấn mạnh.

Việc Hà Nội nằm trong danh sách 10 thành phố văn hóa hấp dẫn du khách nhất thế giới đã góp thêm minh chứng cho sự cuốn hút của du lịch Hà Nội với du khách quốc tế; khẳng định vị trí, hình ảnh, thương hiệu là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn, đặc sắc hàng đầu trong khu vực, trên thế giới.

Trước đó, Hà Nội được vinh dự đón nhận nhiều giải thưởng lớn, nổi bật như giải “Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á,” “Điểm đến Thành phố golf tốt nhất thế giới năm 2024” do Tổ chức World Travel Awards trao tặng; nằm trong nhóm “100 điểm đến thành phố hấp dẫn nhất thế giới năm 2024” do trang nghiên cứu Euromonitor International bình chọn.

Trong khuôn khổ giải thưởng Traverler’s Choice Awards Best of the Best Destinations của nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor công bố tháng 1/2025, Thủ đô Hà Nội được vinh danh tại hạng mục Top 25 điểm đến được yêu thích nhất mọi thời đại với vị trí thứ 14. Ngoài ra, Hà Nội cũng được vinh danh tại hạng mục Top 25 điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới ở vị trí thứ 2.

Theo bảng xếp hạng của Time Out, Top 10 thành phố văn hóa thu hút, hấp dẫn nhất thế giới là: Paris - Pháp, Florence - Ý, Edinburgh - Scotland, Mexico City, Sydney - Úc, Barcelona - Tây Ban Nha, Chicago - Mỹ, Lisbon - Bồ Đào Nha, Hà Nội - Việt Nam, Cape Town - Nam Phi.