Nuốt mật rắn để sáng mắt, người đàn ông lên cơn co giật, hóa ra sán lên não

Vài tháng sau khi nuốt mật rắn “để thanh nhiệt, sáng mắt”, người đàn ông thấy tay chân tê liệt, đổ gục xuống rồi lên cơn co giật, bác sĩ phát hiện có sán trong não.

Theo Global Times, bệnh nhân (tạm gọi là ông Trương) 50 tuổi, đến từ Đài Châu, Chiết Giang. Trước đó, cha ông có mua một con rắn hoang dã. Nghe nói ăn mật rắn sống có thể thanh nhiệt, sáng mắt, ông Trương đã nuốt túi mật tươi của con rắn, vốn có kích thước khoảng bằng một hạt lạc (đậu phộng).

Vì lúc đó không thấy cơ thể có biểu hiện khó chịu gì rõ rệt nên ông không mấy bận tâm.

Khoảng hai đến ba tháng sau, khi đang làm việc nhà, ông Trương đột nhiên thấy tay và chân trái tê liệt, rồi ngã quỵ xuống đất, cơ thể co giật không kiểm soát trong khoảng 30 giây. Gia đình vội vã đưa ông đến bệnh viện.

Người đàn ông 50 tuổi tin vào phương thuốc dân gian, nuốt mật rắn sống để thanh nhiệt và sáng mắt. Ông lên cơn co giật vài tháng sau đó, bác sĩ phát hiện nhiều tổn thương do ký sinh trùng trong não. (Ảnh: Global Times)

Kết quả chẩn đoán hình ảnh vùng đầu cho thấy những bất thường: Nhiều tổn thương dạng đốm rải rác khắp não bộ, cùng một nang nhỏ kích thước bằng hạt lạc. Các bác sĩ nhận định tình trạng này không giống với đột quỵ hay u não thông thường, mà nghiêng nhiều về khả năng nhiễm ký sinh trùng.

Sau đó, ông Trương được chuyển đến Bệnh viện trực thuộc số 1 thuộc Trường Y khoa Đại học Chiết Giang để chẩn đoán và điều trị chuyên sâu. Dựa trên kết quả chẩn đoán hình ảnh, tiền sử bệnh án và xét nghiệm mầm bệnh, đội ngũ y tế xác định ông mắc bệnh sán dây thần kinh (neurocysticercosis) do loài sán dây lợn (tên khoa học: *Taenia solium*) gây ra.

Khi ấu trùng sán xâm nhập cơ thể người, chúng có thể di chuyển theo hệ tuần hoàn; một khi tiến vào não bộ và hình thành các nang, chúng sẽ gây ra những triệu chứng thần kinh.

Theo báo cáo, ký sinh trùng trong não không chỉ gây ra bệnh động kinh hay các cơn co giật như trường hợp của ông Trương, mà còn có thể dẫn đến liệt nửa người, mù lòa, mất kiểm soát đại tiểu tiện, thậm chí tử vong trong những trường hợp nghiêm trọng.

Với ông Trương, đội ngũ y tế trước hết kiểm soát các triệu chứng động kinh, sau đó xây dựng phác đồ loại bỏ ký sinh trùng phù hợp với tình trạng bệnh. Sau quá trình điều trị, chức năng các chi của ông dần hồi phục và bệnh nhân đã được xuất viện. Tuy nhiên, ông vẫn cần tiếp tục dùng thuốc và tái khám định kỳ.

Bác sĩ Sheng Jifang, trưởng khoa tại Bệnh viện trực thuộc số 1 thuộc Trường Y khoa Đại học Chiết Giang cảnh báo rằng mật rắn sống không phải là thần dược bồi bổ sức khỏe, cũng không có công dụng như lời đồn đại trong dân gian là giúp sáng mắt hay thanh nhiệt, giải độc.

Rắn hoang dã có thể mang nhiều loại ký sinh trùng, việc trực tiếp tiêu thụ mật rắn sống tiềm ẩn nguy cơ nhiễm bệnh. Do đó, mọi người không nên tin tưởng và áp dụng các phương pháp dân gian thiếu cơ sở y khoa để chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh ngộ nhận “ăn mật rắn sống để thanh nhiệt, sáng mắt”, trong dân gian còn tồn tại những phương pháp khác như “nuốt cá chạch sống để bồi bổ cơ thể” hay “ngâm bọ cạp sống trong rượu để chữa bệnh thấp khớp”. Các bác sĩ cảnh báo rằng việc trực tiếp tiêu thụ thực phẩm sống hoặc sử dụng các loại động vật chưa qua xử lý an toàn có thể gây rủi ro sức khỏe. Tuyệt đối không nên mù quáng thử nghiệm các phương pháp này với hy vọng bồi bổ cơ thể.

Nếu cảm thấy bất kỳ sự khó chịu nào, cần tìm kiếm sự trợ giúp y tế phù hợp để tránh rơi vào tình trạng sức khỏe nghiêm trọng hơn.